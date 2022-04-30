تشافي يرد على كومان ويبعث برسالة لريال مدريد بمناسبة التتويج

يستضيف برشلونة نظيره مايوركا في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني بعد أن مني بهزيمة مخيبة للآمال في الجولة الماضية أمام رايو فاييكانو.

برشلونة يسعى للعودة إلى وصافة الدوري الإسباني مجددًا مستغلًا تعثر إشبيلية بالتعادل 1-1 مع قادش.

بينما مايوركا يحتل المركز السادس عشر في لائحة ترتيب الدوري الإسباني ويطمح لمواصلة الفرار من مراكز الهبوط تحت إمرة مدربه خافيير أجيري.

تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أدلى بعدد من التصريحات في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، بدأها بقوله: "علينا أن نحافظ على ما تتطلبه بقية الموسم من أهداف، منينا بأيام سيئة وكنا غاضبين وفقدنا فرصتين ذهبيتين، ولكننا نعمل دائمًا على إعادة تقييم أنفسنا وأوضاعنا".

وعن اقتراب ريال مدريد من حسم اللقب، أفاد تشافي: "إذا حسم ريال مدريد اللقب سنهنئهم، لقد كانوا أفضل طيلة الموسم، سنهنئهم وننافسهم بشكل أكبر في الموسم المقبل".

أنسو فاتي مميز.. ولن أرد على كومان

وبدأ بتناول أوضاع لاعبيه، بادئًا بأداما تراوري، الذي قال عن مستقبله: "لا أريد الحديث عن الموسم المقبل لأننا ما زلنا في موسمنا الحالي، بالنسبة لأداما فهو يساعدنا كثيرًا، وقد قلت له إنه لن يلعب كل المباريات، إنه جناح رائع وسعيد بما قدمه لنا، وحينما شارك كان مهمًا للغاية بالنسبة لنا".

ثم تطرق إلى تصريحات رونالد كومان الأخيرة المثيرة للجدل والتي قال فيها الهولندي إن أرقام برشلونة معه كانت أفضل مما بعدها مشيرًا: "لن أغير قناعات كومان، ولن أدلي برأيي في تصريحاته الأخيرة، أملك احترامًا كبيرًا للعمل الذي قدمه هنا، لم أكن هنا حين رحل ولست أقيم الوضع، ولكن على الجميع تشجيع برشلونة، نحن هنا لنشجع برشلونة في العموم، لقد ظهر كما لو كنا وجدنا الحلول ولكن 3 هزائم مفاجئة غيرت الأمور".

ثم طمأن أنصار برشلونة بشكل كبير على حالة أنسو فاتي، مؤكدًا: "أنسو فاتي سيكون في القائمة، إنه مستريح ويبذل الجهد ليكون موجودًا والأهم أنه سعيد ومبتسم، من غير المعقول ألا نستغل لاعبًا خاصًا مثله في فريقنا، أنسو لاعب مختلف ومن الأفضل أن تكون مهمته الأساسية دائمًا الوجود بقرب المرمى ومحاولة التهديف".

وأضاف: "لقد قرر بنفسه هذا النوع من العلاج بعد التشاور مع الجميع، نتحكم في وزنه وعضلاته واستشفائه وتغذيته، ولذلك لم ينتكس، نعتني به بشكل جدي ونعرف كم أنه لاعب مميز، يملك طاقة قصوى في السرعة والبدنيات، إنه لاعب رائع".

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تفاؤل حول مستقبل دي يونج مع برشلونة

وعن لاعبه فرينكي دي يونج المرشح للرحيل عن النادي بنهاية الموسم، قال تشافي: "دي يونج لاعب شديد الأهمية لبرشلونة في الحاضر والمستقبل، عليه أن يحافظ على قوته ويسجل الأهداف كلما أتيح له ذلك".

وعن لاعبي خط وسطه والمشكلة التي يعانيها الفريق في هذا المركز قبل المباراة، قال تشافي: "بيدري يتدرب بشكل منفصل ويملك أحاسيس جيدة، بيكيه لا يزال يعاني من الإصابة وسنقيم الحالة أكثر يوم غد، سيرجي روبيرتو لا يمر بانتكاسة فقد أصيب لوقت طويل، نيكو جونزاليس أصيب في إصبعه بعد اصطدام مع أنسو (فاتي).. لذلك لا نملك العديد من الخيارات في خط الوسط، ولكن هذه هي كرة القدم".

وتطرق إلى فرص ريكي بويج في المشاركة أمام مايوركا قائلًا: "الآن الإمكانية أكبر لمشاركة الجميع، الكل ينبغي أن يظهر أهميته للفريق ويظهر أنه جاهز للعب حينما يطلب منه ذلك، وريكي واحد من الكل بالتأكيد".

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