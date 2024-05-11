تشافي يرحب برحيل ليفاندوفسكي.. وإدارة برشلونة تحدد موعد الاجتماع مع وكيله!

ليفاندوفسكي في طريقه للخروج من برشلونة...

فجرت تقارير صحفية مفاجأة حول مستقبل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، مع الفريق الكتالوني، وإمكانية رحيله عن صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مجلس إدارة برشلونة، يدرس وضع المهاجم البولندي، مع تراجع مستواه في الموسم الحالي، وارتفاع راتبه في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

وأشار التقرير إلى أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني، يرحب بفكرة رحيل المهاجم البولندي، إذ يريد إحداث ثورة في هجوم برشلونة الموسم المقبل.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى أن تشافي يرى أن ليفاندوفسكي، لن يستعيد قمة مستواه بسهولة، لذا يريد التخلص منه، واستغلال راتبه في التعاقد، مع أحد اللاعبين الشباب مثل داني أولمو، أو نيكو ويليامز.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن بيني زاهافي، وكيل أعمال ليفاندوفسكي، من المتوقع أن يزور برشلونة، الأسبوع القادم وسيجتمع مع جوان لابورتا، رئيس النادي، وديكو المدير الرياضي، للحديث عن مستقبل اللاعب البولندي.