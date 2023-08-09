تشافي يخرج برسالة غامضة عن عودة نيمار: غضبوا مني العام الماضي!

برشلونة بحاجة للتدعيم

رد غامض من تشافي هيرنانديز على الأنباء المنتشرة مؤخرًا حول اقتراب برشلونة من التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار.

مهاجم باريس سان جيرمان أخبر إدارة النادي الفرنسي برغبته في الرحيل، وهناك أنباء قوية حول عودته مرة أخرى لبرشلونة لتعويض رحيل عثمان ديمبيلي الذي سار في الاتجاه المعاكس وانضم لباريس.

وبعد الفوز على توتنهام 4/2 في كأس جوان جامبر قال تشافي:"نيمار؟ لا يمكنني قول أي شيء في الوقت الحالي، غضبوا مني عندما ذكرت اسم لاعب من فريق آخر العام الماضي".

وأضاف:"لا أعرف ما سيحدث من الآن وحتى نهاية السوق لذلك دعونا نرى ما سيحدث".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

يذكر أن برشلونة تخلى عن عثمان ديمبيلي لباريس، وهناك أنباء قوية حول بيع أنسو فاتي كذلك، مما يجعل النادي الكتالوني بحاجة للمزيد من التدعيم الهجومي.