تشافي يحمل نجومه المسؤولية: الأخطاء صعبت الأمور.. ولا تفريط في المركز الثاني!

برشلونة هرب من السقوط أمام فالنسيا...

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، أن أخطاء لاعبي فريقه أمام فالنسيا صعبت المباراة على الفريق الكتالوني، كما شدد على تمسك البلوجرانا بتحقيق الانتصار في المباريات القادمة لحسم المركز الثاني.

ونجح برشلونة، في تحويل تأخره من هدفين مقابل هدف، إلى فوز بأربعة أهداف لهدفين، ضمن ختام مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مونتجويك.

وشهد اللقاء عدة أخطاء من لاعبي الفريق الكتالوني، وعلى رأسها خطأ تير شتيجن، الذي استغله فالنسيا وسجل منه الهدف الأول، قبل أن يتسبب أراخو في ركلة جزاء، جاء منها هدف الخفافيش الثاني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال تشافي في تصريحات عقبت اللقاء: " إنه انتصار مهم، بالنظر للظروف التي نمر بها، الجميع يعلم أن علينا الفوز في المباريات المتبقية للحصول على المركز الثاني".

وتابع: " كنا جيدين في المباراة، ولكن الأخطاء التي ارتكبناها صعبت علينا اللقاء، ولكن في النهاية كنا جيدين وتمكنا من العودة".

جدير بالذكر أن برشلونة، يحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني.