تشافي يحسم الجدل تمامًا حول تعاقد برشلونة مع "صفقة الإنقاذ" في يناير

تطرق كذلك إلى فكرة الاحتفاظ بـ"الجواوين"

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن موقف ناديه من التعاقد مع حارس جديد في شهر يناير القادم لتعويض إصابة مارك تير شتيجن.

الحارس الألماني أجرى عملية جراحية مؤخرًا لعلاج المشكلة التي يعاني منها أسفل الظهر، وهناك تكهنات حول إمكانية ذهاب برشلونة للسوق لضم حارس بديل لإنقاذ الموقف وتعويض غيابه.

تشافي علق على هذا الأمر في المؤتمر الصحفي لمواجهة جيرونا بالدوري الإسباني قائلًا:"لن نوقع مع أي شخص في يناير، نحن نثق كثيرًا في إيناكي بينيا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن الاحتفاظ بجواو فيليكس وجواو كانسيلو:"نود استمرارهما وهما يريدان البقاء مع برشلونة، الجميع واضح بخصوص هذا الأمر، أنا كمدرب أريد الاحتفاظ بهما بكل تأكيد".

معاناة أوريول روميو من عدم المشاركة:"أستخدم دائمًا إيناكي بينيا كمثال، لأنه تم إعداده جيدًا ليكون جاهزًا عندما نحتاج إليه، لذلك الرسالة هي لا تستسلم لأنك ستحظى بفرصتك في النهاية".

إمكانية فوز جيرونا بالدوري:"نعم الأمر ممكن، لقد مر نصف الموسم تقريبًا وهم في المقدمة، إنهم شجعان للغاية ويمكنهم الوصول إلى هذا الهدف بسبب الطريقة التي يلعبون بها".

يذكر أن برشلونة يلعب غدًا، الأحد، ضد جيرونا، وهو في المركز الثالث بجدول الليجا بـ34 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر للترتيب بفارق الأهداف عن جيرونا.