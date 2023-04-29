تشافي يثير جنون جماهير برشلونة: نعم اجتمعنا من أجل عودة ميسي ولكن..

المدير الفني لنادي برشلونة يتحدث عن العودة الممكنة لليونيل ميسي.

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن إدارة ناديه قد اجتمع مع رابطة الدوري الإسباني من أجل مناقشة العودة المحتملة لليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الحالي.

وعند سؤاله قال تشافي في مؤتمر مباراة ريال بيتيس: "نعم، برشلونة جلس مع رابطة الدوري الإسباني، لكن ليس فقط من أجل العودة المحتملة لليونيل ميسي".

وأضاف: "سنرى ما الذي نستطيع فعله من أجل تحسين الفريق في العام المقبل، لكن الأهم الآن الفوز بلقب الدوري".

وأردف: "لدينا مباراة هامة للغاية، وبشكل نظري فكل شيء يسير على ما يرام، لكننا لا نعلم إذا ما كان ذلك سيحدث أم لا".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن برشلونة لن يستسلم في عملية تنسيق أموره المادية من أجل جعل عودة ليونيل ميسي ممكنة.