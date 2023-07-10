تشافي يتلقى أخبارًا جيدة .. الدعم الدفاعي وصل لبرشلونة!

تشافي هيرنانديز يتنفس الصعداء!

ربما لا يمر برشلونة بأفضل سوق انتقالات له في تاريخه، لكن النادي الكتالوني تلقى أخبارًا جيدة مؤخرًا بعد سلسلة من الإحباطات فيما يتعلق بالصفقات.

حيث أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن سلامة لاعبه الشاب أليخاندرو بالدي الذي كان قد تعرض لإصابة قوية في نهاية الموسم المنصرم.

وكان بالدي قد أصيب في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا وتغيب عن بطولة كأس أمم أوروبا للشباب بسبب تلك الإصابة.

ويعاني برشلونة على المستوى الدفاعي بشكل واضح على مستوى الظهيرين، حيث يسعى لدعم مركز الظهير الأيمن من سوق الانتقالات لكنه لم ينجح في ذلك حتى الآن، كما يسعى لإيجاد ظهير أيسر آخر بعد رحيل جوردي ألبا.

جدير بالذكر أن بالدي كان قد حصد ثقة تشافي هيرنانديز في الموسم الماضي وأصبح يشارك بشكل أساسي على حساب النجم جوردي ألبا الذي رحل هذا الصيف.