تشافي: وافقنا على كانسيلو ومانشستر سيتي رفضوا إعارته لبرشلونة!

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن مفاجأة مدوية، برفض مانشستر سيتي لفكرة انتقال جواو كانسيلو إلى الفريق خلال الميركاتو الشتوي بيناير الماضي.
كانسيلو دخل في خلاف مع المدرب بيب جوارديولا بمنتصف الموسم، ليتخلص منه النادي الإنجليزي إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، في الوقت الذي كان يبحث فيه برشلونة عن ظهير أيمن بعد رحيل هيكتور بيليرين إلى سبورتينج لشبونة.
وقال تشافي في تصريحات إلى " TV3":"أردنا كانسيلو في يناير، عرضوه علينا وقلنا نعم ولكن في النهاية أكدوا لنا أن مانشستر سيتي لا يريد التخلي عن اللاعب لصالح برشلونة".
وأكمل كانسيلو الموسم مع بايرن ليحصل على لقب الدوري الألماني مع فريق المدرب توماس توخيل، لكن النادي البافاري رفض تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب بـ75 مليون يورو.
ومن المقرر عدم استمرار المدافع البرتغالي مع مانشستر سيتي بعد عودته إلى بطل الدوري الإنجليزي، حيث يرتبط في الوقت الحالي بالانتقال إلى برشلونة أو آرسنال خلال هذا الصيف مقابل 40 مليون يورو فقط.
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