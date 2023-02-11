تشافي هيرنانديز يحسم الجدل بشأن مستقبل فرينكي دي يونج

تشافي يرد على شائعات رحيل الهولندي عن كامب نو

أكد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، ثقته بلاعب الوسط فرينكي دي يونج، ورغبته في بقائه بكامب نو.

وارتبط اسم دي يونج، الصيف الماضي بمانشستر يونايتد، لكن الهولندي أبدى رغبته في البقاء في برشلونة، وتبقى مشكلة راتبه قائمة.

وفي تصريحات صحفية لتشافي قبل مواجهة فياريال في الدوري الإسباني عن دي يونج، قال:" نشاهد أفضل نسخة من فرينكي، منذ أن وصلت أنا وطاقمي إلى هنا في برشلونة".

وأضاف:" إنه يقوم بعمل رائع في كلًا من الهجوم والدفاع، ولديه ثقة كبيرة فيما يفعله، وأنا سعيد به جدًا".

وكانت خطيبة دي يونج قد سخرت من شائعات رحيله عن برشلونة والانضمام إلى مانشستر يونايتد بقولها إنّ اللاعب سيرحل إلى مانشستر يوم 23 المقبل.

ويلتقي برشلونة بمانشستر يونايتد، في ال23 من الشهر الجاري، في الدوري الأوروبي، بملعب أولد ترافورد.