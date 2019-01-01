تشافي يحصد لقب مدرب الشهر بالدوري القطري

استمرارًا للنجاحات التي يقدمها المدرب الإسباني في أول تجاربه التدريبية

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر، عن حصول المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، على جائزة مدرب شهر (أغسطس/ سبتمبر 2019) بالدوري.

تشافي يتولى مهمة تدريب السد القطري، بداية من الموسم الجاري 2019/2020، بعد اعتزاله لعب الكرة، لتكون هي التجربة الأولى له في عالم التدريب.

وأشار الموقع الرسمي لدوري نجوم قطر، أن تشافي يقود السد للعديد من النجاحات، خلال الأسابيع الأربعة الأولى، ضمن منافسات الدوري.

المدرب الإسباني حصل على الجائزة، وفقًا للأرقام والإحصاءات الصادرة من إحدى برامج الإحصاء الخاصة بالدوري القطري.

الإحصاءات تشير إلى أن متوسط التمريرات للسد في المباراة الواحدة، بلغ 604 تمريرة، منها 530 تمريرة ناجحة، وأيضًا بعد الإحصاءات التي تشير إلى أن تشافي يقدم عملًا كبيرًا مع السد.

وقاد تشافي السد لتحقيق العلامة الكاملة بدوري نجوم قطر، وذلك بعدما فاز في 4 مباريات، ومؤجل له مباراة واحدة أمام العربي.