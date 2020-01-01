تشافي: هدفنا الفوز على سباهان والتتويج بدوري أبطال آسيا

المدير الفني لفريق السد القطري يتحدث عن مواجهة سباهان الإيراني.

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق نادي السد، على أن هدف فريقه، هو تحقيق الفوز على سباهان الإيراني، في المباراة التي ستجمع بينهما.

السد القطري سيواجه سبهان الإيراني، في مباراة الجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

تشافي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "درسنا المنافس جيدًا، ونعلم قيمة وأهمية المباراة، وما يهمنا هو تحقيق الفوز، من أجل التقدم في المجموعة، ومن ثم التأهل".

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المدرب الإسباني تابع: "السد يطمح هذا العام إلى التتويج ببطولة قارية، والفريق قادر على تحقيق ذلك".

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المدير الفني للسد واصل: "تركيزنا منصب على اللقاء الذي سنلعبه فقط، ولا شيء أكثر من ذلك حاليًا، ولكن هذا يلغي طموحنا للتتويج باللقب هذا الموسم".

هيرنانديز أردف: "مواجهة سباهان ستكون صعبة، لأنه فريق مميز فنيًا، والمباراة لن تكون سهلة، ولكننا سنلعب من أجل الفوز، لأننا نمتلك الأدوات التي تساعدنا لتحقيق ذلك، وأتمنى التوفيق".

واختتم تشافي تصريحاته، متحدثًا عن غيابات فريقه، حيث قال: "السد لديه الكثير من اللاعبين، الذين يمكنهم تعويض غياب أي لاعب، وثقتي كبيرة في قدرتهم على الانتصار".

سباهان يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما السد ثانيًا برصيد نقطة واحدة، والنصر السعودي ثالثًا بنقطة، والعين الإماراتي رابعًا بدون نقاط.