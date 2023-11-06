تشافي: هدفنا استعادة النجاح أوروبيًا .. وهذه هي نقطة التحول لنا!

المدرب الخاص ببرشلونة يؤكد رغبته في العودة للمنافسة على البطولات الأوروبية بشكل كبير.

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن فريقه يبحث عن العودة للمجد الأوروبي من جديد قبل أن يلعب أمام شاختار دونيتسك.

جاء هذا في تصريحات صحفية سبقت مباراة الفريق في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي تقام في ألمانيا.

وقال تشافي: "نحن الآن نسير في الطريق نحو هدفنا وهو استعادة النجاح الأوروبي وجعل برشلونة مميزًا من جديد، وأيضًا المنافسة على البطولات المحلية".

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وأضاف عند سؤاله عن أهم مبارياته في عامين من تدريب برشلونة: "عندما حققنا السوبر كانت تلك نقطة تحول بالنسبة لنا، لقد كان هذا مهمًا من أجل استقرار مشروعنا".

جدير بالذكر أن برشلونة يدخل مواجهة شاختار وهو متصدر لمجموعته بالعلامة الكاملة بتسع نقاط بعد مرور ثلاث جولات من البطولة.