تشافي: نيمار يصنع الفارق ورونالدو أوجع ريال مدريد

تشافي هيرنانديز نجم برشلونة التاريخي والمدير الفني للسد القطري يؤكد على إعجابه بفكرة عودة نيمار وضم لاوتارو مارتينيز ويتحدث عن رحيل كريستيانو رونالدو.

أكد النجم الإسباني تشافي هيرنانديز قائد برشلونة السابق والمدير الفني الحالي للسد القطري على إعجابه الكبير بفكرة إعادة البرازيلي نيمار لصفوف البلوجرانا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار مع صحيفة "آس" وتطرق خلاله للحديث عن عدة أمور في مقدمتها صفقات برشلونة ومواجهة فيروس كورونا.

تطرق زرقاء اليمامة أيضًا خلال حواره لرحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد لصفوف يوفنتوس ومدى تأثير ذلك على الفريق العاصمي.

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وقال تشافي: "لما لا يعود؟ على المستوى الرياضي لا يوجد أي شك في قدراته لقد لعبنا معًا وهو شخص عظيم للتعايش معه، وجوده سيصنع الفارق، هناك بالطبع بعض المشاكل الاجتماعية الخاصة به لكنني لن أتطرق لذلك، بينما داخل الملعب هو ضمن أفضل خمسة لاعبين في العالم".

وأضاف عن لاوتارو مارتينيز: "أنا معجب بما يقدمه فهو يضيف العمق لفريقه ويلعب في المساحات الواسعة والضيقة، اهتمام برشلونة به أمر مبشر".

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وأردف عن رحيل رونالدو عن مدريد: "رحيل مثل ذلك اللاعب الذي يسجل 40 و50 هدفًا في الموسم الواحد يؤثر عليك بكل تأكيد، لكن ريال مدريد الحالي قوي، من الصعب أن تراهم ضعاف وعبر التاريخ نادرًا ما يتكرر ما حدث لهم بالموسم الماضي".

وعن وضع كرة القدم الحالي: "اللعب دون جماهير سيكون محزنًا فالكرة في الأساس تُلعب من أجلهم، لكن لو كان ذلك هو الحل لما لا".

وأكمل عن فترة تواجد مورينيو في مدريد: "التوتر وقتها كان طبيعيَا فكل فريق يريد أن يحقق الفوز، هكذا خلقنا لكن في النهاية علاقتي بكاسياس ممتازة ونتفاهم في كل شيء آخر".

جدير بالذكر أن تشافي كان قريبًا من تدريب برشلونة قبل عدة أشهر عندما رحل إرنستو فالفيردي عن تدريب الفريق وجاء كيكي سيتين.