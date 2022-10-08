تشافي: نشعر بالظلم التحكيمي لكن الشكوى لن تُفيد

لا يخشى أسباس قبل مواجهة سيلتا فيجو

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن عدم تفكيره في الكلاسيكو أمام ريال مدريد والشكوى من التحكيم، قبل مواجهة سيلتا فيجو، غدًا، الأحد، بالجولة الثامنة للدوري الإسباني.

برشلونة يستضيف سيلتا غدًا على ملعب كامب نو، قبل المواجهة المنتظرة التي ستجمعه أمام ريال في 16 أكتوبر الماضي، بعد الخسارة بهدف دون رد أمام إنتر بدوري أبطال أوروبا.

تشافي خرج في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد للحديث عن الكلاسيكو، وموقف أنطوان جريزمان من الانتقال لأتلتيكو مدريد، والجدل التحكيمي وكيفية التعامل مع ياجو أسباس مهاجم سيلتا الذي سجل 10 أهداف وصنع 3 في 17 مباراة أمام برشلونة.

ماذا قال تشافي قبل مواجهة سيلتا فيجو؟

تشافي قال عن أسباس:"لن نقوم بالتركيز عليه بشكل فردي على الرغم من جودته، هو لاعب أحبه كثيرًا ويصنع الفارق ويجب الحذر أمامه".

وقال مدرب برشلونة عن تبادل الأدوار بين أجنحة الفريق:"يعتمد الأمر على المباراة، ديمبيلي لديه لحظات مميزة على اليسار وسجل هدفًا رائعًا الموسم الماضي من هذا المكان، ربما يشعر رافينيا براحة أكبر على الجانب الأيمن لكنه أيضًا لعب على الناحية اليسرى".

عن الدور الأنسب لرافينيا أمام إنتر:"تحدثنا معه اليوم، الأمور تسير على ما يرام دائمًا، إنه مرتاح أكثر في الجناح، لكننا اعتقدنا أنه يمكنه التألق كذلك عندما يلعب في عمق الملعب".

مشاركة فيران توريس:"إنه جيد جدًا وجاهز بنسبة 100% المنافسة شديدة بمركزه لكنه سيلعب ويتدرب بصورة ممتازة ويرفض الاستسلام".

سلاح التسديد من الخارج:"بالتأكيد نحن بحاجة للقيام بذلك، لأن هذا يتسبب في خروج الدفاع أكثر، كما نحتاج للتحسن في القرار النهائي واللمسة الأخيرة".

استراحة محتملة لسيرجيو بوسكيتس:"لم أفكر في الأمر، سنرى لاحقًا ما سيحدث، إنه لاعب مهم جدًا له ومتاح دائمًا وهذا شيء جيد".

المشاكل الهجومية أمام إنتر:"أغلقوا مناطقهم بعمق شديد وقاموا بالتغطية بصورة أفضل في الشوط الثاني، لكننا نعمل بجد لتحسين قدراتنا الهجومية".

الشكوى من التحكيم:"شعرنا بالظلم الفادح بعد هذه المباراة لكن هذا لن يفيد الآن وقررنا عدم القيام بالشكوى".

الإصابات ومركز دي يونج

المدرب الإسباني قال عن جاهزية رونالد أراوخو:"يتعافى بشكل جيد ولا يمكننا حتى الآن تحديد موعد عودته بشكل حاسم، ولكنه بالتأكيد سيكون جاهزًا للتواجد بكأس العالم مع أوروجواي".

جيرارد بيكيه:"يتمتع بقوة ذهنية هائلة سواء على المستوى الشخصي أو المهنين وهو يساعدنا داخل وخارج الملعب ويقود اللاعبين داخل غرفة الملابس، سيكون مهم لنا في الملعب أيضًا وسنحتاجه".

ظهور شادي رياض لاعب الفريق الرديف:"نحن نعرفه منذ بداية الموسم ومن العام الماضي، تمتع ببداية جيدة ويمكن أن يصبح مفيدًا لنا".

التفكير في الكلاسيكو أمام ريال مدريد:"لا نفكر في هذه المباراة الآن، كل تفكيرنا حاليًا على سيلتا فيجو لرغبتنا في الاستمرار على الصدارة".

الاعتماد على دي يونج كقلب دفاع:"نعم يمكنه اللعب بشكل مثالي في هذا المركز، اختبرناه في فترة الإعداد قبل بداية الموسم وكان على قدر المسؤولية".

رحيل أنطوان جريزمان:"لم يتم الاتفاق بشكل رسمي حتى الآن، ولكن أتمنى له الأفضل لو حدث ذلك واتفقت جميع الأطراف المعنية على رحيله".