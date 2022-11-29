تشافي: ميسي يمكنه العودة وأود تدريب مبابي ونيمار!

تشافي تحدث عن رونالدو أيضًا

تحدث مدرب نادي برشلونة تشافي هيرنانديز من جديد حول مسألة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق الكتالوني بعد أن غادر إلى باريس سان جيرمان.

حيث شارك رأيه في عودة البرغوث إلى برشلونة ورحب بالطبع كما هي العادة، وهذه المرة تحدث أيضًا عن كريستيانو رونالدو وحول الأسماء التي يود تدريبها في عالم كرة القدم حاليًا.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت"، قال تشافي: "إذا أراد ميسي، يمكنه العودة إلى برشلونة في وقت ما بالتأكيد. من لا يرغب في تدريبه؟ لا يزال رقم واحد".

وعن تصنيف كريستيانو رونالدو، أوضح تشافي أن صاروخ ماديرا لا يزال في مكانة كبيرة، حيث أضاف: "كريستيانو رونالدو لا يزال من بين أفضل 3-5 لاعبين على هذا الكوكب أيضًا".

وعمن يود تدريبه، أردف تشافي: "أيًا من العظماء، في فرنسا، مبابي على سبيل المثال.. نيمار، ميسي، أودهم كثيرًا".

وأخيرًا، عندما سئل عمن يود التوقيع معه الآن لبرشلونة، اختتم مدرب الفريق الكتالوني: "أي شخص يمكنه تحسين الفريق، لكن الأمر صعب".