"اصمت يا أحمق"! هجوم عنيف على تشافي بسبب تصريحاته عن مورينيو

تصرفات مدرب روما عقب النهائي الأوروبي لم تعجب نظيره في برشلونة

تعرض مدرب برشلونة تشافي لهجوم حاد عقب تصريحاته بحق نظيره في روما جوزيه مورينيو عقب تصرفه مع حكم نهائي الدوري الأوروبي أنتوني تايلور.

لقطة هجوم مورينيو لفظياً في موقف السيارات على الحكم الإنجليزي واتهامه بإضاعة الانتصار على فريقه، وما ترتب على ذلك من تعرض تايلور لهجوم في المطار من جماهير روما، أصبح حديث الجميع في عالم كرة القدم بالأيام الأخيرة.

وعلق تشافي في المؤتمر الصحفي للقاء فريقه المقبل بالليجا على ما حدث وقال إن المدربين واللاعبين مطالبين بضرب المثل، وحسن التصرف في مثل تلك المواقف، حتى لو خسر الفريق.

سيرسي كوسمي، المدرب الإيطالي الشهير، والذي سبق ودرب أودينيزي وبيروجيا وعديد الأندية في بلاده، علق على تصريحات مدرب البلوجرانا على إنستجرام وكتب: "اصمت يا أحمق"!

وتداول العديد من الجماهير على وسائل التواصل مقاطع لتشافي في مباريات سابقة وهو يسب الحكام ويعتدي عليهم لفظياً اعتراضاً على بعض القرارات، متهمين أسطورة برشلونة بالنفاق بعد تصريحاته بحق مورينيو.