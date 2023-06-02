تشافي معلنًا الأسماء التي يريدها في برشلونة: ثقة لابورتا ازدادت بعد رباعية ريال مدريد!

رد غامض حول مستقبل أنسو فاتي

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن العديد من الأسرار الخاصة بصفقات برشلونة، ومستقبل العديد من اللاعبين مثل أنسو فاتي ورافينيا وجول كوندي.

تشافي ظهر في حوار خاص مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بتجربته كمدرب للفريق الكتالوني، وتطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة والحاسمة.

وتحدث مدرب برشلونة عن كواليس تجديد عقده قائلاً:"لقد قلت مرات عديدة، لن أكون مشكلة للنادي أبدًا، الرئيس كريم جدًا معي ومنحني الثقة الكاملة، وعندما لم تسر الأمور على ما يُرام تضاعفت هذه الثقة وطلب مني التجديد بعد الخسارة 4/0 من ريال مدريد في نصف نهائي الكأس".

وقال تشافي عن رغبته في التعاقد مع يوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ:"نعم هذا صحيح، ولكن الأندية تغضب مني عندما أتحدث عن نجومها، حيث غضب مني المدير الرياضي لريال سوسييداد من قبل عندما تحدثت عن زوبيمندي، فهو وكيميش من أفضل اللاعبين بخط الوسط في العالم، ولديهما فكرة رائعة عن كرة القدم".

وأضاف:"نحن بحاجة إلى بديل لسيرجيو بوسكيتس من أعلى المستويات، لأنه كان قائدًا للفريق وحصل على لقب الدوري وبطولة السوبر، لذلك نحن بحاجة إلى لاعب رفيع المستوى في هذا المنصب، كيميش مرتبط بعقد مع ناديه، ولو كانت هناك أي إمكانية فيجب إجراء مفاوضات مع بايرن ميونخ، ولو كان علي السفر والاتصال باللاعب بنفسي سأفعل ذلك".

وأما عن روبن نيفيش لاعب وولفرهامبتون:" نعم هو من العناصر المطروحة وهناك بعض الأسماء العديدة التي ظهرت مثل جواو كانسيلو وإلكاي جوندوان وبرناردو سيلفا، ولكن الخطة أقوم بوضعها مع الأمانة الفنية، تم التخطيط وتحديد الأسماء التي أريد الحصول عليها، وهناك سيناريوهات مختلفة في حالة الفشل في الخطة الرئيسية".

وتابع:"يطالب الناس بالحصول على الدوري ودوري أبطال أبطال أوروبا، ولكن نحن لسنا بنفس المستوى الاقتصادي لأندية مثل مانشستر سيتي أو بايرن ميونخ أو ريال مدريد أو يوفنتوس".

وعن سبب إعجابه بمارتن زوبيمندي:"سألت بوسكيتس عن أفضل اللاعبين بهذا المركز وتحدثت معه عنه، يجب عليك الاستماع للشخص الذي يلعب بنفس المركز لأنهم يحللون بعضهم البعض، نظرت من قبل إلى نفسي مع أفضل اللاعبين بخط الوسط من الناحية الهجومية والآن أنظر إلى كيفين دي بروينه وبرناردو سيلفا وماركو فيراتي".

إمكانية عودة نيكو جونزاليس وعبد الصمد الزلزولي:"أعتقد أن نيكو كان جيدًا جدًا، من المؤسف أنه تعرض للإصابة منذ 3 أشهر، لكنها كانت إعارة جيدة بالنسبة له ونفس الأمر بالنسبة لعبد الصمد، عودتهما للفريق ستعتمد على العديد من الأشياء الأخرى مثل الصفقات القادمة واللعب المالي النظيف".

التفاوض مع إلكاي جوندوان:"لا، لا يمكنني تحريك كل شيء، الحقيقة الوحيدة التي يمكنني مشاركتها هي أن أي لاعب كرة قدم سنتعاقد معه أو لدينا فرصة للحديث معه فهو يريد القدوم إلى برشلونة، لم أر أي لاعب يقول لنا:"لا ، أنا أفضل الذهاب إلى نادٍ آخر"، وهذه هي الحالة دائمًا منذ قدومي للنادي".

التعاقد مع مهاجم جديد لمساعدة روبرت ليفاندوفسكي:"لدينا أنسو فاتي وفيران توريس الذي يمكنه اللعب كمهاجم، تم إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات متتالية ونجحنا في تعويضه، مركز المهاجم لا يمثل أولوية حاليًا، المحور الدفاعي يمثل أولوية أكثر أهمية بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس".

أولوية التعاقد مع ميسي:"حسنًا، نحن بحاجة إلى لاعب من هذا النوع، يمكنه القيام بآخر تمريرة ويستطيع اللعب داخل الملعب، ولو أمكن التعاقد مع ظهير أيمن وجناح آخر".

قدوم يانيك كاراسكو:"لدينا إمكانية التفاوض على ضمه، سنرى ما سيحدث وكل شيء يتوقف على القرار الذي سيتم اتخاذه الأسبوع المقبل".

رحيل رافينيا:"لا أريد مغادرته للنادي، هو لاعب كرة قدم مهم جدًا بالنسبة لي، لو كان الأمر متروكًا لي فقط فقراري هو استمراره في برشلونة لأنه يساعدنا كثيرًا".

مستقبل أنسو فاتي:"علينا أن نرى ما سيحدث الأسبوع المقبل ومن هنا سنقرر، أنسو لاعب يعجبني حقًا ومنحته العديد من الفرص واستفاد منها".

أزمة جول كوندي:"قلتها في مؤتمر صحفي، لا توجد مشكلة، من المنطقي أنه يريد أن يلعب دورًا مركزيًا كقلب دفاع، الأكثر أهمية هو أنه كان أساسيًا وفهمنا بعضنا البعض على مدار الموسم".

صفقة جواو كانسيلو:"مانشستر سيتي قاموا بتقييم الأمر وقالوا لا، لا نريده أن يأتي إلى برشلونة، لم يخبروني بأي سبب والقرار يعود لهم في النهاية".

رأيه في استمرار ماتيو أليماني:"بالنسبة لي كانت أخبار جيدة جدًا ومهمة، أنا مرتاح جدًا في النادي مع الرئيس جوان لابورتا وكذلك مع ماتيو وجوردي كرويف، شكلنا فريقًا استثنائيًا ونشعر بالراحة معًا".

علاقته بديكو المحتمل التعاقد معه كمدير رياضي للنادي:"هناك علاقة صداقة قوية تجمعني به، لم نفقد الاتصال منذ أن كنا معًا في برشلونة، تحدثنا كثيرًا في البرازيل وفي أوروبا وكذلك في البرتغال بسبب نشاطه الواسع في كرة القدم العالمية كوكيل للاعبين".

يذكر أن تشافي نجح في قيادة برشلونة لتحقيق لقب كأس السوبر الإسباني ولقب الدوري المحلي خلال هذا الموسم، بينما خرج من مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بشكل مبكر.