"تشافي مدرب يسيء لكرة القدم!"

مدرب برشلونة تحت المقصلة بعد وداع دوري الأبطال..

تعرض الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني لبرشلونة، لهجوم جم عقب وداع فريقه لدوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء.

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البرسا بعدما هزم باريس في عقر داره في ذهاب ربع النهائي 3-2، تلقى الهزيمة الليلة في قلب برشلونة برباعية مقابل هدف وحيد، ليودع مهزومًا في مجموع المباراتين (6-4).

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وشهد الشوط الثاني من اللقاء تعرض تشافي للطرد من قبل حكم اللقاء، بعدما انفعل بطريقة غير لائقة، ليواصل سلسلة الكروت الحمراء التي تلاحقه منذ أن أصبح مدربًا.

انفعالات مدرب برشلونة المبالغ بها دفعت الكويتي طارق الجلاهمة؛ الناقد الرياضي بقنوات "بي إن سبورتس" القطرية، لفتح النار على تشافي، إذ قال خلال الاستوديو التحليلي: "تشافي يسيء لكرة القدم ولمهنة التدريب وكذلك يسيء لبرشلونة بتصرفاته، مدرب مثله لديه خبرات كبيرة وكان لاعبًا ليس لديه عذر، قد أعذر مدربًا صاعدًا لم يسبق له اللعب، لكن أن يفعل مدرب كبير كتشافي مثل هذه التصرفات!".

وأضاف: "تشافي يسيء التعامل ويظهر صورة مبالغ بها لا تتوافق مع اللقاء، فماذا فعل الحكم كي ينفعل كل هذا الانفعال؟!، أعتقد أنه سيدخل موسوعة جينيس كأكثر مدرب تعرضًا للطرد، الغريب أن الحكم قراراته كانت جيدة وليس هناك أي قرار عكسي ولو حدث فتقنية الفيديو موجودة!".

الجلاهمة اختتم: "تصرفات تشافي غير مقبولة، فمنافسه إنريكي (مدرب باريس) رغم أنه خسر في الذهاب لم يفعل مثلما فعل تشافي وكان هادئًا، الخسارة في كرة القدم واردة، لكن الفوز الأكبر هو الصورة التي خرج بها إنريكي الليلة مقابل الصورة السلبية التي صدرها تشافي عن نفسه بتصرفاته".

يذكر أن وداع دوري الأبطال الليلة من شأنه أن يقود تشافي لتنفيذ قراره الذي كشف عنه خلال الفترة الماضية بشأن الرحيل عن البرسا في نهاية الموسم الجاري، فيما كانت تتحدث بعض التقارير عن إمكانية عدوله عن قراره إذا واصل مشواره في البطولة القارية وعبر من باريس.