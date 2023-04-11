تشافي: ما يقلقني الفوز بالدوري الإسباني وليس روبرت ليفاندوفسكي .. وعودة ليونيل ميسي تثير حماس الجمهور

تشافي هيرنانديز يرى أن وضعية روبرت ليفاندوفسكي ليست مقلقة بالنسبة لوضع برشلونة الحالي..

قرر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة عدم توجيه اللوم إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق بعد التعادل السلبي المخيب ضد جيرونا في مباراة الجولة 28 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

برشلونة رفع رصيده إلى 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، مبتعدًا بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، ويبدو "البلوجرانا" أقرب من أي وقتٍ مضى لاستعادة لقب "لا ليجا".

تشافي قال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لست قلقًا بشأن ليفاندوفسكي، ما يقلقني هو الفوز بالدوري، لعبنا مباراة جيدة وكانت لدينا فرص أمام فريق رائع، لقد قدمنا أداءً جيدًا، لكن افتقرنا إلى تسجيل هدف".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بالفريق، الهدف الرئيسي هو الفوز بالدوري الإسباني وهذا ما نعمل عليه، نحن في المعركة ونواصل القتال".

وتابع: "لقد فقدنا نقطتين وضيعنا فرصة توسيع الفارق أكثر، لكن من ناحية أخرى عندنا 13 نقطة، كان يمكن أن نوقعها جميعًا في أكتوبر أو في بداية الدور الثاني، النقطة أمام جيرونا غير كافية لكن الوضع مميز، ولحسن الحظ خسر ريال مدريد، لكننا نغادر بشعور سيئ".

وعن هتاف جماهير برشلونة للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وأسطورة "البلوجرانا" قال تشافي: "المشجعون يقدرون مكانته، ليو يولد الحماس، كان يهتفون باسمه في آخر مباراتين، دعونا نرى ما إذا كان ذلك سيحدث، لكن الآن نركز على هذا الموسم، علينا الفوز بالدوري".