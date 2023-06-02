تشافي لم يقل الحقيقة الكاملة .. السر وراء فشل انتقال كانسيلو إلى برشلونة!

السبب الحقيقي وراء فشل الصفقة

أثار تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة حالة من الجدل، بعدما كشف عن قيام مانشستر سيتي بعرض جواو كانسيلو عليهم قبل التراجع ورفض الفكرة في يناير الماضي.

كانسيلو دخل في صراع مع بيب جوارديولا مدرب الفريق بمنتصف الموسم الجاري بسبب جلوسه على دكة البدلاء، ليقرر المدرب الإسباني التخلي عن اللاعب بالأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية للحفاظ على استقرار فريقه.

المدافع البرتغالي انتقل إلى بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء مقابل 60 جنيه استرليني، ليخرج تشافي ليؤكد أن سيتي رفضوا انتقاله لبرشلونة دون أي سبب واضح.

موقع "Manchester Evening News" كشف عن السر، حيث أكد أن إدارة سيتي اتخذت هذا القرار بعد عدة محادثات داخلية، لإيمانها بعدم قدرة برشلونة على تغطية راتب كانسيلو بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي الكتالوني.

ولذلك تم نقل اللاعب إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، بسبب استعداد النادي الألماني لتغطية راتب كانسيلو الذي لم يناسب برشلونة في هذا التوقيت.

يذكر أن مستقبل كانسيلو مع سيتي يظل محل الكثير من الشكوك، حيث من غير المتوقع استمراره مع النادي بسبب توتر علاقته مع جوارديولا، وسط أنباء حول اهتمام آرسنال بالحصول على خدماته، كما أن برشلونة قد يعود مرة أخرى لسباق التعاقد معه.