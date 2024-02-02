تشافي: لسنا حمقى، وهذا السر وراء إعلاني الرحيل عن برشلونة!

قام بتأييد ما قاله لابورتا عن ريال مدريد

نفى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أن رحيله عن النادي جاء بسبب معاناته من التعب أو مشكلة في الصحة العقلية بسبب الضغوط الواقعة عليه.

تشافي خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة ديبورتيفو ألافيش، المقامة غدًا، السبت، بالدوري الإسباني، ليتحدث عن قرار رحيله والحوار الذي خرج به جوان لابورتا رئيس النادي.

وقال تشافي عن ملف رحيله:"الأمر لا يتعلق بالتعب أو الصحة العقلية، أنا بخير جدًا، السبب كذلك ليس الانتقادات، لا أحد يعرف النادي أكثر مني ولكني شعرت بأنه يجب علي الرحيل في 30 يونيو لأنه القرار الأفضل للنادي".

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المحادثة التي أجراها مع جوان لابورتا بخصوص رحيله:"لقد قلت دائمًا إن التقييم يحدث بنهاية الموسم، ولكنه يحدث هنا كل أسبوع، أخبرت الرئيس أن النادي يحتاج إلى تغيير في الاتجاه، الإعلان عن هذا للإعلام كان الخيار الأفضل".

خسارة بيرجفال لتوتنهام:"هذا حال السوق، عندما تراهن على لاعبين أعمارهم تتراوح بين 16 أو 17 سنة يكون حلمهم الوصول للفريق الأول، نحن حاولنا وتقدمنا بعرض".

تقييمه لتجربته:"عليك أن تنتصر في هذه اللعبة، التطور كان جيدًا حتى الفترة من ديسمبر إلى يناير، ولكن افتقرنا للاستمرارية وأتمنى أن نجدها حتى نهاية الموسم".

وعن الراحل لويس أراجونيس بطل يورو 2008 مع إسبانيا:"لقد واجهت مواقف يعاني فيها المدربون، لقد رأيت مدربين هنا يفوزون بدوري أبطال أوروبا ولم يعرفوا مصيرهم بعدها، لقد شهدت ما حدث مع لويس أراجونيس ومعاناته الهائلة ولو كان هنا لطلب مني الرحيل".

عن لابورتا وانتقاده لريال مدريد:"لقد قلت بالفعل أنني لا أرغب في انتقاد الحكام وهم يفعلون ذلك كل أسبوع، قضية نيجريرا كذلك لم تساعد، لذلك أنا أتفق بنسبة 100% مع قاله الرئيس".

منازعات التحكيم:"أنا لست رئيس الاتحاد أو الدوري الإسباني، أنا مندهش من السماح بذلك لأنه يؤثر على المنافسة، حتى الرجل الأعمى يرى ذلك، قالها سيميوني مؤخرًا، نحن لسنا حمقى".

يذكر أن برشلونة يلعب غدًا، أمام ألافيش، وهو في المركز الرابع بجدول الدوري الإسباني بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.