تشافي لا يبالغ.. برشلونة يستحق الحصول على الدوري الإسباني "بالأرقام!"

علوم البيانات تنصف الفريق الكتالوني

في كل مرة كان برشلونة يتعرض فيها لهزيمة كبيرة من أحد خصومه، كان تشافي هيرنانديز يتحدث عن سيطرة برشلونة على مقاليد الأمور لولا بعض التفاصيل الصغيرة.

لقد فعل هذا مجددًا أمام جيرونا، قال بعد المباراة إن فريقه وضع جيرونا في ملعبه لمدة 60 دقيقة، إلا أن "الأخطاء الساذجة التي لا يمكن ارتكابها وأنت تنافس على هذا المستوى" كلفته خسارة المباراة في 5 دقائق على حد تعبيره.

قال تعبيرًا مشابهًا عن هزيمته من ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، الذي خطف فيه الملكي الفوز في الدقائق الأخيرة بعد أن كان متأخرًا في الدقيقة 72.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالرجوع إلى علم البيانات الضخمة "البيح داتا" يتضح أن تشافي الذي يقابل بتهكم كبير حين يدلي بتصريحات من هذا النوع، ليس مخطئًا على طول الخط!، وقد قال هو نفسه هذا الأمر من قبل.

صحيفة "آس" الإسبانية واستنادًا إلى قاعدة بيانات "EA Sports" المشغلة لأنظمة الإحصاء في الدوري الإسباني، أثبتت أن برشلونة كان يمكن أن يصبح متصدر الليجا حاليًا لو تم الالتفات للتفاصيل التي يتخدث عنها تشافي.

التفصيلة الأولى هي تسجيل الأهداف المتوقعة، والثانية تتمثل في عدم استقبال الأهداف التوقعة أيضًأ، برشلونة لديه معامل متدنٍ للغاية في هذين المعطيين بالأرقام قياسًا إلى ريال مدريد وجيرونا.

برشلونة استقبلت شباكه 43 هدفًا، بينما استقبلت شباك جيرونا 42 هدفًا، وريال مدريد 22 هدفًا، لكن في كل مرة كان برشلونة يستقبل الأهداف بسهولة ومن عدد فرص أقل، وأدنى خطورة من خصومه.

برشلونة كان مؤهلًا للحصول على 70.3 نقطة من مبارياته قياسًا إلى معامل الأهداف المتوقعة المسجلة والمستقبلة، بينما حصل بالفعل على 73 نقطة، أما ريال مدريد فكان مؤهلًا للحصول على 86 نقطة بينما حصل بالفعل على 83 نقطة، جيرونا كان مؤهلًا للحصول على 56.6 نقطة بينما يملك في جعبته بالفعل 74 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني وفقًا لمتوسط معقول من إهدار برشلونة الأهداف المتوقعة واستقبالها، كان سيضع برشلونة في الصدارة، وريال مدريد في الوصافة، وأتلتيكو مدريد ثالثًا وجيرونا رابعًا، لكن الكل يعرف الواقع، ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني بالفعل وقبل 4 جولات من الختام!.