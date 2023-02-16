تشافي في مأزق .. كارثة جديدة لبرشلونة بسبب بيدري

جافي وجه صدمة أخرى لفريقه

مصيبة جديدة قام لاعب الوسط الشاب بيدري بتوجيهها إلى برشلونة، بعد تعرضه لإصابة قوية في مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي.

بيدري لعب كأساسي في المباراة المقامة بمرحلة خروج المغلوب من البطولة، لكنه غادر الميدان بعد 40 دقيقة فقط، بعدما لاحظ وجود ثقبًا في فخذه الأيمن.

وبعد تلقيه العلاج عن طريق الطبيب ريكارد برونا، تبين أن النجم الشاب بحاجة إلى مغادرة المباراة بسبب قوة إصابته لينزل بدلًا منه سيرجي روبيرتو.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن التقييم المبدئي لم يحدد المدة التي سيغيبها اللاعب عن برشلونة، ولكنه قد يغيب لأكثر من مباراة عن فريق المدرب تشافي هيرنانديز.

وفي نفس اللقاء تعرض برشلونة لضربة أخرى، بتلقي جافي البطاقة الصفراء، مما يعني غيابه عن مباراة العودة أمام مانشستر يونايتد بنفس المرحلة.

يذكر أن برشلونة يعاني بالفعل من عدة إصابات مؤثرة، أبرزها كل من عثمان ديمبيلي وسيرجيو بوسكيتس، مما يؤثر بشكل كبر على طموحات الفريق المحلية والأوروبية.