تشافي عن هزيمة ريال مدريد من السيتي: مشجعو برشلونة "سعداء" ولكن الليجا أهم!

على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني، والتي باتت تحصيل حاصل بعد حسم الفريق الكتالوني لقب الليجا، تحدث المدرب تشافي هيرنانديز عن مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي على ملعب الأخير في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال تشافي: "فوز مانشستر على ريال مدريد في نصف نهائي الأبطال؟ بالنسبة للكوليز (مشجعي برشلونة) لابد أن يكون هذا ممتعًا".
لكنه أضاف: "أما بالنسبة للمحترفين، فإننا نولى أهميى كبيرة للفوز بلقب الليجا، القيمة ليست في هزيمة ريال مدريد، ولكن القيمة أن ترى المتعة التي توجد لدى المشجعين".
وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني في الجولة الماضية خارج دياره وتحديدًا أمام جاره إسبانيول على ملعب باور 8 بالفوز عليه 4-2، ليحقق التتويج المنتظر منذ عام 2019.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- تعرض لإساءة جنسية ويرفض الأكل في منزل كريستيانو رونالدو .. حكايات باتريس إيفرا
- رونالدو وخائن برشلونة ونيمار .. مفاجآت في اختيارات Chat GPT لأعظم الصفقات في التاريخ
- خماسية ميلان ورباعية مانشستر سيتي | أكبر هزائم ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
- المطرود ومثير الأزمات .. من الأنسب لخلافة موسيماني في الأهلي؟
- هل ينضم لهم لياو؟ صادم برشلونة وهاري كين ونجوم ندموا على رفض الكبار