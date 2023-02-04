تشافي عن ضرب فينيسيوس: أمر طبيعي يحدث لنيمار وديمبيلي

لا يمانع التعرض لمثل هذا النوع من الضغوط

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على العنف الذي تعرض له الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور بمواجهة ريال مدريد وفالنسيا الأخيرة.

المدافع البرازيلي جابرييل باوليستا تلقى البطاقة الحمراء، بسبب العنف المفرط والضرب المتعمد لفينيسيوس في فوز ريال على الخفافيش 2/0 يوم الخميس الماضي، وسط مطالب بعقوبات مشددة على اللاعب.

وقال تشافي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني:"فينيسيوس مثل عثمان ديمبيلي ونيمار، لديهم الكثير في مواقف واحد ضد واحد ويجعلون الخصم أكثر عدوانية ويتفوقون بسهولة بفضل بصمتهم الخاصة".

وأضاف:"فينيسيوس يخلق لك الكثير من المتاعب في الهجوم، وهذا أمر طبيعي عندما يقوم الدفاع بفرض المزيد من المراقبة عليه، هناك حكام ولجنة مسابقات لاتخاذ القرارات اللازمة في مثل هذه المواقف لذلك لا يمكنني الحديث أكثر من ذلك".

وتابع:"نحن معرضون لمثل هذه الضغوط في برشلونة، لذلك نفضل القتال على الفوز بالألقاب بدلًا من مواجهة الهبوط".

جدير بالذكر أن برشلونة يلعب غدًا، الأحد، ضد إشبيلية، وهو يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ50 نقطة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.