تشافي: علينا تجاهل "شبح دوري الأبطال" والخسارة من بورتو ليست كارثة!

حالة من التفاؤل لدى مدرب الفريق الكتالوني

يؤمن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أن الخسارة أمام بورتو غدًا، الأربعاء، في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لن تكون كارثة على فريقه.

برشلونة يستعد لمواجهة نظيره البرتغالي تحت ضغوط الفشل الأوروبي الذي تعرض له الفريق خلال المواسم الأخيرة، ولكن تشافي قرر تخفيف الضغط عن لاعبيه.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي للمباراة:"أعتقد أنه علينا أن نتوقف عن التفكير في هذا الأمر ونضع شبح دوري أبطال أوروبا جانبًا، هناك لاعبون بالفريق هنا فازوا بالبطولة مثل إلكاي جوندوجان وجواو كانسيلو، لذلك علينا أن نفكر بشكل إيجابي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"نحن الآن فريق مختلف يتمتع بخبرة أكبر وقد خطونا خطوة إلى الأمام هذا الموسم، علينا أن ننافس، بالنسبة لي فأنا بخير ولست متعبًا على الإطلاق ومتحمس بشكل كبير مثل جميع اللاعبين بالفريق".

وعن روبرت ليفاندوفسكي:"أتحدث كثيرًا مع روبرت، وبغض النظر عن إحداث الفارق الذي يقوم به، فهو يحب التحسن، في الموسم الماضي لم ننافس بشكل جيد وعلينا معالجة ذلك".

اللعب أمام بورتو:"فريق ديناميكي للغاية يتمتع بالسرعة وتحولاتهم شيطانية، إنه حدث كبير ضد منافس تاريخي وفي ملعب رائع، لا أفكر في المركز الأول أو الثاني، فقط في التأهل ولو خسرنا لن تكون كارثة".

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة المجموعة بـ3 نقاط بعد فوزه على رويال أنتويرب بنتيجة 5/0 بالجولة الأولى، بينما يأتي بورتو بالمركز الثاني بعد فوزه على شاختار 3/1.