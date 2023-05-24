تشافي: عدوانية فينيسيوس جونيور لا شك فيها، وهذه حقيقة رحيل كوندي!

مدرب برشلونة يتعجب من قرار إلغاء الطرد

أعرب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن دهشته من قرار الدوري الإسباني برفع الإيقاف عن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بعد تلقيه البطاقة الحمراء.

فينيسيوس تعرض لهجمة عنصرية حادة يوم الأحد الماضي، خلال لقاء ريال مع فالنسيا بالليجا، حيث توقفت المباراة بسبب هتافات معادية لفينيسيوس من مدرجات الخفافيش، حيث تفاقم التوتر للجناح البرازيلي بعد تعرضه للطرد بسبب قيامه بصفع هوجو دورو لاعب الفريق الخصم.

وبعد هذه الأحداث المؤسفة، قامت رابطة الدوري الإسباني بإلغاء طرد فينيسيوس، مع توقيع غرامة مالية على فالنسيا والقيام بإغلاق جزئي لملعب الفريق.

ومن جانبه قال تشافي في تصريحات صحفية عقب خسارة برشلونة 3/1 أمام ريال بلد الوليد:"أنا مندهش من إلغاء طرد فينيسيوس، كانت هناك حالة من العداونية ليس بها أي شك".

وأما عن مستقبل جول كوندي مدافع الفريق وسط شائعات رحيله:"عندما تحدثت معه كنت أعرف إلى أين كانت تسير المحادثة وغادرنا الجلسة بسعادة بالغة، هو يعلم أن وسائل الإعلام تريد إحداث ضجة كبيرة، ولكن لا توجد أي مشكلة في الوقت الحالي".

يذكر أن العديد من الصحف كشفت عن رغبة كوندي في الرحيل عن الفريق، بسبب عدم رضاه عن اللعب بمركز الظهير الأيمن بدلًا من مكانه الرئيسي كقلب دفاع.