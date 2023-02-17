تشافي: ظلمونا مثلما حدث ضد إنتر، وإريك تين هاج: المباراة أرهقت الحكم!

العديد من الحالات الجدلية في قمة الدوري الأوروبي

يؤمن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بأن فريقه استحق الحصول على ركلة جزاء أمام مانشستر، في المواجهة التي جمعتهما بمرحلة خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.

برشلونة اكتفى بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب كامب نو أمام الفريق الإنجليزي، وسط حالة من الجدل التحكيمي بالنسبة للطرفين بسبب بعض الحالات الجدلية.

وقال تشافي عن هذه الحالة:"إنها ركلة جزاء مثل الكاتدرائية، كيف أشعر؟ مثلما حدث أمام إنتر في ميلانو في دوري أبطال أوروبا، لم يعطوها لنا وهذا ما حدث ضد مانشستر يونايتد".

وأضاف:"لا أعرف ماذا أفعل للحصول على ركلة جزاء مستحقة، الأمر لا يُصدق بالنسبة لي خاصة بعد فحص الحالة في الفيديو".

وفي سياق متصل علق إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على إمكانية طرد جول كوندي مدافع برشلونة بعد تدخله على ماركوس راشفورد.

وقال الهولندي:"لا أعرف ما إذا كانت داخل المنطقة أم خارجها، لكنها بطاقة حمراء على الاقل، ربما وجد الحكم نفسه غارقًا في ضغط مباراة رفيعة المستوى من هذا النوع ولم يلتفت لها".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتاج للفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب على ملعب أولد ترافورد يوم الخميس القادم، من أجل التأهل إلى دور الـ16، ونفس الأمر بالنسبة للشياطين الحمر.