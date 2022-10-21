تشافي: شعرت وكأن أحد أفراد عائلتي قد توفى هذا الأسبوع

التساؤلات مستمرة حول مغادرته لبرشلونة

أسبوع عصيب مر به تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بعد الخسارة أمام ريال مدريد، جعله يعتبر الأمر وكأن أحد أفراد عائلته قد توفى.

برشلونة خسر أمام ريال بنتيجة 3/1 على ملعب سانتياجو برنابيو الأحد الماضي بالدوري الإسباني، بعد تعادله مع إنتر بدوري أبطال أوروبا الذي جعل الفريق على أعتاب مغادرة البطولة.

الأمور تحسنت بالنسبة للفريق الكتالوني، بعد تغلبه، أمس، الخميس، على فياريال بثلاثية نظيفة، ليخرج تشافي ليعبر عن ما يشعر به في الوقت الحالي.

ماذا قال تشافي؟

مدرب برشلونة قال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"هذا الأسبوع الجميع يشجعني، هاتفي المحمول لا يتوقف عن الرنين، الجميع يشجعني وكأن أحد أفراد عائلتي توفى".

وتسببت هذه العبارة في انفجار ضحكات الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فياريال، حيث كان تشافي أكثر تفاؤلًا من أي وقت مضى تجاه تحسن النتائج للفريق الكتالوني.

وكان من المثير أن تشافي تم سؤاله 4 مرات خلال المؤتمر عن استمراره مع برشلونة وإمكانية رحيله عن النادي مثلما ما حدث مع رونالد كومان الموسم الماضي بنفس التوقيت.

ولكن ما يختلف أن الفريق وقتها كان في المركز التاسع بجدول الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط خلف المتصدر ريال سوسييداد.

ما هو موقف برشلونة الموسم الحالي؟

الأمور تبدو صعبة على الفريق في دوري أبطال أوروبا، لأنه يحتاج للفوز في آخر مباراتين بدور المجموعات، مع عدم تمكن إنتر من الفوز لأن الفريق الإيطالي يحتاج إلى 3 نقاط فقط للتأهل مع بايرن ميونخ.

وفي الدوري الإسباني الأمور تبدو أفضل بكثير رغم الهزيمة من ريال، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بـ25 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال المتصدر.