مدرب برشلونة لا يريد الاستهانة بأي من خصومه

تحدث المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عن العديد من الملفات التي تخص الفريق الكتالوني قبل مباراة سيوتا في دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال تشافي عن المباراة: "مباراة سيوتا قد تكون خادعة، قد نغادر كأس ملك إسبانيا، وقد رأينا ما حدث أمام إنتر سيتي في الدور الماضي".

وأضاف: "لم أقصد التقليل من احترام سويتا حين قلت إننا محظوظون بالقرعة، أحترم هذا النادي ومدربه ومشجعيه، فقط تحدثت عن المستوى كون سيوتا ليس في الدرجة الأولى وهذا لم نتعرض له مسبقًا في القرعة".

وعن وضعية لاعبه جافي الذي تألق وقاده لحصد لقب كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد قال تشافي: "جافي باقٍ بنسبة 100% لا أجد أي شيء يجعله يرحل، إنه سعيد هنا ويملك كل شيء في النادي".

وأكد تشافي أنه سيريح مدافعه رونالد أراوخو مشيرًا إلى أنه "غادر ملعب مباراة ريال مدريد وهو يعاني من بعض الانزعاجات كما أنه عائد من الإصابة".

وعن بقاء لاعبه الهولندي ممفيس ديباي من عدمه قال: "ديباي لاعب محترف ويتحلى بعقلية إيجابية، حتى الآن هو لاعبنا ولا يوجد أي مستجدات".