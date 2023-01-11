تشافي: سوف يقتلوني لو أنهيت الموسم دون بطولات!

تشافي يطمح للفوز بكأس السوبر

يأمل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بتحقيق لقب السوبر الإسباني كأول ألقاب الموسم للنادي الكتالوني، ليكون دافعًا للفريق.

برشلونة يواجه ريال بيتيس غدًا، الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ويطمح تشافي العبور بلاعبيه للمباراة الأخيرة.

وتحدث مدرب البلوجرانا في المؤتمر الصحفي قبل لقاء السوبر الإسباني، عن العديد من النقاط لموسم برشلونة الحالي،:" ريال بيتيس منافس هجومي قوي للغاية، فقط يعانون بدون الكرة، وأعتقد أن هذا سيكون مفتاح اللعب غدًا".

ثم أضاف عن كأس السوبر:" إنه لقب لم نفز به بعد، نحن متحمسون للفوز لأنه سيكون الأول في الموسم، وسيكون دفعة قوية لنا، سنحاول إظهار شخصيتنا، أنا هنا للفوز بالألقاب، لو أنهيت الموسم دون ألقاب سوف يقتلوني".

وأردف بحديثه عن اللاعبين:" لا أعلم شيئًا عن مستقبل ديباي، إن حدث جديد سوف يخبروني". وعن بوسكيتس:" إنه نموذج لقائد مثالي، الفريق عنده أولًا دائمًا، وأعتقد أن هناك فرق ما قبل وبعد وصوله للكامب نو".

وأنهى حديثه قائلًا:" رافينيا يتواجد دائمًا عند الضرورة، أما عن الحكام، إنه صاحب القرار في كل الأحوال، نحاول السيطرة على التوتر، فمن الضروري ألا نفقد أعصابنا".

جدير بالذكر أنّ آخر مرة حصد برشلونة لقب السوبر الإسباني كان في 2019 ولم يسبق له الفوز بالبطولة بنظامها الجديد.