تشافي: ريال مدريد يستمد قوته من برشلونة، وبيلينجهام سيصيبني بالجنون!

لا يريد التفكير كثيرًا في النجم الإنجليزي

يؤمن المدرب تشافي هيرنانديز أن قوة برشلونة تحفز الغريم التقليدي ريال مدريد على الظهور بأفضل صورة ممكنة في كل المسابقات.

برشلونة يستعد لمواجهة ريال غدًا، الأحد، في المملكة العربية السعودية بنهائي كأس السوبر الإسباني، وقبل هذه الموقعة تحدث تشافي في المؤتمر الصحفي للمباراة عن العديد من الأمور الخاصة بفريقه.

وقال تشافي عن اللعب ضد جود بيلينجهام:"نحن لا نركز على لاعب واحد فقط وإلا سنصاب بالجنون، ولكني أود أن أسلط الضوء على بيلينجهام وقدراته البدنية والفنية والفارق الذي يصنعه".

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التشابه مع كارلو أنشيلوتي:"لم أقلل من شأنه، بالنسبة لي هو أحد أفضل المدربين في التاريخ، فاز في جميع البلدان، لا أحد يتكلم عنه بطريقة سيئة، التشابه بيننا؟ كنا لاعبي خط وسط ولكن منهجنا مختلف تمامًا".

جاهزية أليخاندرو بالدي:"لعب بشكل ضعيف لأن ظهره كان يؤلمه كثيرًا، يتمتع بالشخصية اللازمة للصمود، وأنا متأكد أن ريال مدريد سيكون منتبهًا لقدراته".

وأما عن مستقبله فقد أضاف تشافي:"أنا على المحك للحصول على اللقب، لقد أظهرنا أننا مشروع رابح ومن الواضح أن ريال مدريد متعطش، الأمر ليس بجديد، ريال مدريد يتفاعل بشكل أكبر عندما يرون برشلونة قويًا".

وتابع:"ريال سيلعب بشكل أقوى عندما يكون برشلونة قويًا، الأمر يحدث في الكأس والسوبر وكل المسابقات، في الدوري الإسباني يتفاعلون أيضًا عندما يروننا أقوياء".

إصابة رافينيا:"أتمنى أن يتمكن من اللحاق بمواجهة دوري الأبطال ضد نابولي وكذلك أمام ريال مدريد".

وفي نهاية حديثه شدد تشافي على جاهزية النجم الإسباني بيدري بنسبة 100% من أجل خوض الكلاسيكو أمام ريال مدريد.