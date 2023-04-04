تشافي: ريال مدريد "الجائع" المرشح الأوفر للفوز بالكلاسيكو.. وقضية نيجريرا لا تهمّني!

الفريق الكتالوني تنتظره مباراة مصيرية..

أقر الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بأن ريال مدريد سيكون المرشح الأوفر للفوز بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والمقرر غدًا الأربعاء.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو بهدف نظيف سجله مدافع ريال مدريد إيدير ميليتاو خطأ في مرمى فريقه.

وقال تشافي: "إنهم يريدون رد الاعتبار، لا أعرف ما إذا كانوا متعطشين لللقب أكثر منا ولكننا جائعون للغاية لإحراز الكأس".

وقال تشافي: "نجهز سيناريوهات مختلفة لتلك المباراة، سنقوم بكل ما علينا وهو الفوز والمرور، في لقاء الذهاب كانوا أفضل منا، ريال مدريد يعلم جيدا أننا نعاني دون امتلاك الكرة ولكننا سنحاول تطبيق طريقتنا وفرضها على أرضية الميدان".

وعن لاعبه فرانك كيسييه قال: "أثق به كثيرًا، يؤثر في الخط الأمامي ويمنحنا الكثير من التضحية".

كما أضاف تشافي بأنه سعيد للغاية بتسجيل كل من أنسو فاتي وفيران توريس لهدفين أمام إلتشي في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، كما أشاد بلاعبه جافي وقال إنه "راكم خبرات كبيره في مثل تلك المباريات على الرغم من حدائة سنه" واصفًا إياه بـ"اللاعب الناضج".

كما تحدث تشافي عن أزمة التحكيم وما يعرف بـ"قضية مدفوعات نيجريرا" قائلًا إن "لا شيء يشغل الفريق حاليًا من تلك القضايا، يجب أن تفوز في الميدان بشكل شرعي، وحين تخطئ تعتذر، أتمنى أن يكون الحكم يوم غد جيدًا، وألا يرتكب أي أخطاء".