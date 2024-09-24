تم التفاوض مع بيولي .. تشافي يرفض "التجربة الإيطالية" للعودة إلى التدريب!

عودة الكتالوني تتأجل لفترة أطول

تقدم نادي روما الإيطالي بعرض لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق لقيادة الفريق، ولكن الإجابة كانت واضحة وصريحة من الكتالوني وهي "لا"!

الذئاب تخلوا عن أسطورة النادي دانييلي دي روسي بعد البداية السيئة للموسم الجديد، وحاولوا التعاقد مع تشافي قبل الاستقرار على إيفان يوريتش منذ بضعة أيام.

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية قالت إن يوريتش لم يكن أفضلية الخيار المفضل لروما، حيث حاولوا التفاوض مع تشافي الذي رفض الفكرة تمامًا، ليستمر بلا عمل حتى هذه اللحظة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن روما تفاوض كذلك مع مدربين آخرين مثل فرانشيسكو فاريولي، وكذلك ستيفانو بيولي الذي قرر الذهاب إلى دوري روشن السعودي من بوابة النصر.

جدير بالذكر أن إقالة دي روسي تسببت في غضب جماهيري واسع لدى عشاق روما، ولكن النادي العاصمي اضطر لاتخاذ هذا القرار بسبب خلافات حادة بين نجم الفريق السابق ومجلس الإدارة.