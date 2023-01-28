تشافي ردًا على الانتقادات: لن نفوز دائمًا برباعية!

تشافي ينتقد نفسه رغم انتصارات برشلونة!

تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن فوز فريقه اليوم على جيرونا بنتيجة 1-0، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

واستمر برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني حيث رفع رصيده للنقطة 47 وبفارق 6 نقاط كاملة عن الوصيف ريال مدريد.

واعترف تشافي بضرورة تحسين الهجوم في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قائلًا: "في بعض الأحيان عليك أن تخرج عن النص وتكون أكثر جرأة".

وتابع: "ما زلنا لا نجرؤ بشكل كامل نعطي التمريرة الصحيحة لكن ليس التمريرة الحاسمة وعلينا أن نسدد الكرة من خارج المنطقة ونبحث عن المرمى ونصنع عرضية كان لدينا السيطرة وأعطتنا جيرونا إياها وقد فاجأونا لكن في بعض الأحيان نحتاج إلى ذلك الخروج من المربع النصي وإنشاء المزيد من الهجمات".

وأضاف: "الشوط الأول من الشوط الثاني هو ما نريده والنصر والهدف يأتيان بفضل الضغط العالي وبعد ذلك لا يوجد وقفة وتحكم أنا راضٍ عن الانتصار لكن يجب أن ننتقد أنفسنا ويجب أن نتحسن في الهجوم ".

وعندما سئل عن فوزه في مباراة أخرى بالحد الأدنى قال تشافي: "أمامنا منافس هذه ليست مسرحية أفضل أيضًا الفوز بنتيجة 0-4 على 0-1 لكن المنافس يلعب أيضًا وعليك أن تقوم بالنقد الذاتي وأن تحسن الكثير من الأشياء ولكن عليك أيضًا أن ترى أننا نسير على الطريق الصحيح وأفضل بكثير مما كنا عليه قبل عام ".

ويلتقي برشلونة فريق ريال بيتيس في المواجهة القادمة المقرر لها يوم 1 فبراير القادم.