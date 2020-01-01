تشافي: جوارديولا يحتاج للمزيد من الأموال في مانشستر سيتي

3 صفقات استثنائية والمزيد من ضخ الأموال.. تشافي يتحدث عن احتياجات جوارديولا في مانشستر سيتي

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لنادي السد القطري ونجم برشلونة السابق إن بيب جوارديولا بحاجة إلى المزيد من الأموال في مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي قد خسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول، كما خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي.

وبخصوص ذلك، قال أسطورة برشلونة والذي قضى أفضل سنوات مسيرته مع بيب جوارديولا إن المدرب الإسباني بحاجة إلى 3 صفقات استثنائية.

المزيد من الفرق

وأضاف: " مانشستر سيتي بحاجة إلى مواصلة دعم بيب جوارديولا في سوق الانتقالات وإضافة 3 لاعبين من العيار الثقيل إلى تشكيل الفريق"

وتابع تشافي في تصريحات لصحيفة ديلي ستار حول ما يحدث في مانشستر سيتي: "الموسم الحالي كان مخيبًا للآمال بالنسبة لبيب جوارديولا ومشجعي مانشستر سيتي"

وأردف: "خسارة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا أمر مؤسف للغاية بالنسبة لجوارديولا، لأنه بدأ الموسم وهو يستهدف كلا اللقبين"

وأكمل: "افتقاد دوري أبطال أوروبا أكثر من البريميرليج بالطبع لأن مانشستر سيتي لم يفز بها قط، لديهم العديد من اللاعبين الجيدين، لكن بيب يحتاج إلى المزيد من الدعم في سوق الانتقالات هذا الصيف"

وأكد: "هم لا يحتاجون للكثير من اللاعبين الكبا، فقط ثلاثة لاعبين استثنائيين، أعلم أن هذا لن يأتي بثمن بخس، لكنني أود أن أرى بيب يحصل على المزيد من المال لإعادة البناء"

وحول اللاعبين الراحلين قال: "لقد وصلوا إلى المرحلة التي تحدث في جميع الأندية الكبرى، حيث يقترب بعض اللاعبين المهمين جدًا من نهاية مسيرتهم، كومباني وسيلفا لا بد وأن يتم تعويضهما بلاعبين من نفس المستوى"

خاص |هل يرحل جوارديولا عن مانشستر سيتي ويعود إلى برشلونة؟ وكيله يُجيب

يذكر أن بيب جوارديولا قد حصد لقبين على مستوى البريميرليج فضلًا عن الرباعية المحلية لأول مرة في تاريخ إنجلترا، ولكن ذات الأذنين تبقى عصية عليهم.