تشافي بعد خماسية دوري الأبطال: هذا اللاعب جاء لنا من "الجنة"

تشافي يُشيد بأحد لاعبيه بعد خماسية دوري أبطال أوروبا.

أشاد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بإمكانيات الوافد الجديد إيلكاي جوندوجان، بعد فوز الفريق الكتالوني أمام رويال أنتويرب.

لاعب الوسط الألماني ساهم بتمريرة حاسمة في فوز البرسا الساحق 5-0 في المباراة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عندما يمتلك جوندوجان الكرة، كل شيء يتحسن، بهذه البساطة يفعل كل شيء بشكل جيد، كل شيء على الإطلاق، إذا لعبنا بشكل جيد فهذا بسبب لاعبين مثله".

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واختتم حديثه قائلًا: "هذا اللاعب جاء لنا من الجنة، لاعب رائع، والجميع يتمتع بمشاهدته داخل المستطيل الأخضر".

الجدير بالذكر أن برشلونة كان قد تعاقد مع جوندوجان في سوق الانتقالات الصيفي قادمًا من مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى 2025، مع وجود شرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو في عقده.