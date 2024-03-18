تشافي بعد الطرد: لم أتحدث للحكم، وسنستمر في الحلم!

تشافي يتمسك بحلمه مع برشلونة...

تمسك تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، بحلمه في تحقيق لقب الدوري الإسباني، مع فريقه للعام الثاني على التوالي، بعد الفوز الكبير على أتلتيكو مدريد.

وتمكن الفريق الكتالوني، من التغلب على نظيره أتلتيكو مدريد، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن قمة مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني، على ملعب متروبوليتانو.

وقال تشافي في تصريحات صحفية عقبت اللقاء: "مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا، كانت نقطة تحول بالنسبة لنا، وفي الدوري الإسباني سنتمسك بحلمنا وسنقاتل حتى النهاية، مازال هناك 9 مباريات متبقية".

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وشهد اللقاء، حصول المدير الفني للفريق الكتالوني على بطاقة حمراء، في نهاية الشوط الأول عقب اعتراضاته على قرارات التحكيم.

وحول حصوله على البطاقة الحمراء، قال المدرب الإسباني: "لم أتحدث كثيرًا مع الحكم، ولقد أخبرني الحكم الرابع أن طردي كان بسبب الإشارة بيدي".

جدير بالذكر أن برشلونة، يأتي في المركز الثاني من ترتيب الليجا برصيد 64 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن ريال مدريد المتصدر.