تشافي: برشلونة يحتاج ميسي وهذا موعد الإعلان النهائي عن مصيره!

مدرب الفريق الكتالوني تحدث عن المراكز التي قد يلعب فيها ليو

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن قيام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي باتخاذ القرار النهائي بخصوص مستقبله خلال الأسبوع القادم.

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في 30 يونيو الجاري، ووفقًا لمدربه كريستوف جالتييه فإن صاحب الـ35 سنة سيرحل عن النادي الفرنسي، قبل أن يقوم باريس بنفي هذا الأمر وتصحيح المعلومة، ليستمر الجدل حول مصير اللاعب.

تشافي قال في حفل مخصص له أقامته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:"لا أرى أن الأمور معقدة بالنسبة لعودة ميسي، الأبواب مفتوحة أمامه، أنا المدرب وأعرف أنه سيساعدنا كثيرًا لو قرر العودة، لكن في النهاية علينا تركه وشأنه قليلًا لأنه لديه الكثير من الاحترام لباريس ويريد أن ينهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف:"بعد المباراة الأخيرة من الموسم لديه كل الحق لاتخاذ القرار الخاص بالفريق الذي يريد أن ينهي مسيرته معه، أعتقد أنه سيواصل اللعب على أعلى مستوى في كرة القدم، ولو جاء إلى برشلونة فهذا ما يريده معظم أو كل الكتالونيين".

وأوضح:"المدرب هو الذي يعطي قراره بالموافقة على قدوم أي لاعب، وبالنسبة لي فأنا موافق بنسبة 100%، يمكنه التكيف على اللعب بالعديد من الأماكن مثل عمق الملعب وكجناح وكذلك كلاعب خط وسط ومهاجم وهمي مثلما لعب طوال حياته، أعتقد أنه يمكنه مساعدتنا لأننا نفتقر لموهبة مثله في الثلث الأخير من الملعب".

وواصل حديثه:"ليو أيضًا قائد بالفطرة، سيتكيف كذلك مع الظروف بعد رحيل جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، لقد كان قائدًا لهذا النادي وكان أفضل لاعب في التاريخ لذلك الأبواب مفتوحة بنسبة 100%".

إمكانية التعاقد مع بديل في حالة عدم قدوم ميسي:"لقد كنت واضحًا مع الإدارة الرياضية، وتحدثنا مع الرئيس حول القطع التي أعتقد أنها مفقودة بالفريق وليس لها علاقة بعودة ميسي، برناردو سيلفا؟ سيكون صفقة رائعة لكنه أيضًا مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي".

استغلال علاقته بميسي للتأثير عليه:"سيتخذ قراره النهائي الأسبوع القادم، وعليك أن تتركه بمفرده، لو تحدثنا معه كل يوم فهذا لن يُفيد أو يغير قراره الذي سيقوم باتخاذه قريبًا، الرسالة الواضحة هي أن الأبواب مفتوحة لعودته".

يذكر أن النجم الأرجنتيني الذي ظهر بمستويات مميزة مع باريس هذا الموسم، ارتبط كذلك بالانتقال إلى الهلال السعودي ونادي إنتر ميامي الأمريكي.