هل سيُصبح تشافي المدير الفني لبرشلونة بعد ترك السد ورحيل فالفيردي؟

يرتبط تشافي بعقد مع السد القطري ويبدو سعيدًا وناجحًا في وظيفته، لكن الحديث كثير عن إمكانية انفصاله عن الزعيم وخلافة فالفيردي في تدريب برشلونة وليونيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أنهى تشافي هيرنانديز مسيرته كلاعب كرة قدم بنهاية الموسم الماضي، ولم يُهدر الوقت وبدأ على الفور حياته المهنية الجديدة كمدرب بتعاقده مع فريقه السد القطري.

ورغم أنه مازال يخطو خطواته الأولى في عالم التدريب، إلا أن المتابعين يتحدثون جيدًا عنه، خاصة بعد نتائجه القوية في افتتاح موسم دوري نجوم قطر بانتصاره في مبارياته الأربعة وجمعه 12 نقطة.

كذلك نجح تشافي في قيادة السد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، وإن كان قريبًا من الخروج بخسارته مباراة الذهاب أمام الهلال السعودي على ملعبه 4-1، وقد حقق المدرب الإسباني لقبه الأول بالفعل بالفوز بكأس السوبر القطري بالتفوق على الدحيل بهدف دون رد.

وبعيدًا عن قطر وفي الأجواء الباردة، يُحاط إرنيستو فالفيردي بالضغوطات والشكوك في برشلونة، إذ لا يُنال المدرب رضا وإعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء، والجميع في كتالونيا يشكو من سوء أداء المدرب وإدارته للمباريات وهناك الكثير من المطالب بإقالته والتعاقد مع بديل قبل ضياع الموسم.

وقد لاحظنا أنه ورغم انتصار البارسا على الإنتر في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، إلا أن الجميع يُعيد سبب الفوز للقدرات الفردية الفائقة لنجوم البارسا خاصة ليونيل ميسي ولويس سواريز، وقد وُجهت أسهم النقد الشديدة للمدرب واختياراته وتوظيفه للاعبين خاصة فرينكي دي يونج القادم من أياكس أمستردام هذا الموسم.

الأحداث في قطر وبرشلونة قادت الإعلام للحديث عن إمكانية إقالة فالفيردي والاستعانة بتشافي ليكون منقذ الفريق ومدربه المستقبلي، وإن لم يحدث الأمر هذا الموسم فالمؤشرات تؤكد وجود فرص كبيرة لحدوثه في الموسم القادم.

ما هو موقف تشافي من تدريب برشلونة؟

المدرب الإسباني سُئل عن إمكانية تدريب البارسا، فأجاب "لا أعرف إذا كنت سأتولى تدريب برشلونة يومًا ما، ما يهمني حاليًا أن أقدم عروضًا جيدة هنا وأفوز بالألقاب".

"أشعر بالراحة والسعادة أنا وعائلتي هنا في قطر، هناك درجة عالية من الأمان، يمكنك حتى أن تترك سيارتك أو منزلك دون إغلاق ولن تتعرض لمكروه".

وأضاف "لن تكون مشكلة أن أدرب برشلونة، أعرف طبيعة ليو ميسي، سواريز، بوسكيتس، سيرجي روبرتو، بيكيه، وألبا".

"أعرف كيف يتدربون، أعرف متى يكونوا سعداء أو غاضبين، أتمنى أن أملك خمسة أو عشرة لاعبين في فريقي بقوة علاقتي مع هؤلاء".

"ميسي لاعب إذا أقنعته يجيد حتى الدفاع، يملك القوة والسرعة الذهنية، لو أقنعت ميسي بالركض البقية سيفعلون الضعف".

كما نرى، هناك ترحيب كامل من تشافي لتدريب البارسا، لكن بعد الموسم الحالي الذي يطمح به للنجاح مع السد خاصة أن الحياة في قطر تنال رضاه تمامًا.

ما هو موقف إدارة برشلونة من التعاقد مع تشافي؟

لم يُصرح أي مسؤول في البارسا عن الأمر، لكن المرجح أن يكون الموسم الحالي هو الأخير لفالفيردي، وقد لا يُكمله حتى النهاية، وبعدها ستكون الخيارات كثيرة أمام إدارة برشلونة وضمنها بالتأكيد سيكون تشافي.

وما يُعزز فرص تشافي علاقته الممتازة مع اللاعبين وثقة الجمهور به وكونه ابن النادي الذي تعلم أسلوب لعبه منذ الصغر، بجانب أنه أحد أفراد الجيل الذهبي تحت قيادة جوارديولا وبالتالي هو متأثر بأفكاره والتي تُعد الأفضل ربما لجماهير كامب نو، ونراه حاليًا يُحاول تطبيق بعضها مع السد.