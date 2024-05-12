أزمة في غرف الملابس وغياب بيدري عن اليورو .. تشافي يفتح ملفات برشلونة الساخنة

مدرب البلوجرانا يتحدث قبل لقاء سوسييداد

تحدث مدرب برشلونة تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمقابلة ريال سوسييداد المقبلة لحساب الدوري الإسباني، وناقش عدة ملفات تشغل البيت الكتالوني في الآونة الأخيرة.

وخرجت تقارير مؤخراً تتحدث عن أزمة في غرف ملابس برشلونة تتعلق بغياب الحافز عقب تأكيد خسارة الفريق لليجا، وغموض مستقبل مجموعة من لاعبي الفريق الحاليين.

وعلق تشافي قائلاً: "نملك فرصة لتحقيق المركز الثاني وأقول للاعبين هذا الهدف، أتفهم شعور اللاعبين والحديث بخصوص الانتقالات، ولكن لا يوجد لاعب لا يمكن عرضه للبيع، يجب أن نفكر فقط في المباراة".

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وعلق تشافي على التقارير الأخيرة بخصوص استبعاد بيدري من تشكيل إسبانيا في اليورو بسبب عدم الجاهزية: "الأمر ليس بيدي ولكن أراه في حالة طيبة ويتدرب بكامل طاقته، حاولنا إدارة وضعه وهو في أفضل حال".

وبخصوص لامين يامال وباو كوبارسي والمشاركة باليورو والألعاب الأولمبية: "يجب أن نتحدث مع الاتحاد إذا تم طرح تلك الفرضية وقرر اللاعبان التواجد في البطولتين".

وناقش تشافي بعضاً من ملفات الميركاتو: "زوبيميندي؟ قلت من العام الماضي إنه لاعب جيد ولكن كذلك كوبو وميرينو، فاتي؟ لا تحدثني مجدداً عن التخطيط من فضلك، سنرى وضعنا بحلول نهاية الموسم".