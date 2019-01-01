تشافي: أتمنى انضمام نيمار وعلينا الإشادة بفالفيردي

تعرف على تصريحات تشافي حول نيمار وجريزمان وفالفيردي

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أكد تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة، أنّ التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان أمر عظيم مشيرًا إلى أنه يحتاج للوقت قبل قيادة النادي الكتالوني.

تشافي اعتزل بنهاية الموسم الماضي ليبدأ مسيرته التدريبة في السد القطري.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "جريزمان لاعب عالمي، برشلونة نجح في التوقيع مع صفقة رائعة".

وتابع: "نيمار هو القنبلة، لاعب عظيم ولكني لا أمتلك القرار، لو يحق لي الاختيار سوف أتعاقد معه لو قالوا لي إنّه سيكرر نجاحه في كامب نو".

المدير الفني الحالي للسد القطري تحدث عن إمكانية تدريب برشلونة في المستقبل بقوله: "بالطبع هذا حلمي ولكني أحترم الفريق الذي أعمل به. السؤال الذي يزعجني هو ما يتعلق برأيي في المسؤولين في برشلونة الآن، لديّ كامل احترامي لهم وبعضهم يتمنى رؤيتي مرة أخرى في كتالونيا. كل ما أرغب به للبلوجرانا هو الفوز".

وأردف: "أحتاج للوقت والخبرة لأكون جاهزًا للتحديات الكبرى وتدريب برشلونة. أيضًا لم يطلب مني أحد من المسؤولين قيادة الفريق، أعتقد أنني لست مستعدًا بعد".

واختتم: "الجمهور الكتالوني مطالب دائمًا ويرغب حاليًا في حصد دوري أبطال أوروبا والمدرب إيرنستو فالفيردي يقوم بعمل رائع وعلينا الإشادة به ومساعدته لتحقيق الألقاب".

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق لقب الدوري مرتين والكأس مرة مع فالفيردي وخرج من دوري أبطال أوروبا مرتين على يد روما وليفربول.