تشافي: الكمبيوتر اختار لنا حكمًا وهذا موقف ليفاندوفسكي من الكلاسيكو!

تطرق كذلك إلى مصير باقي المصابين من مواجهة ريال مدريد

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي للكلاسيكو أمام ريال مدريد، ليتطرق عن العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بفريقه والغريم اللدود.

وقال تشافي عن اختيار خيل مانزانو حكمًا للمباراة:"يبدو لي أن الكمبيوتر اكتشف حكمًا، كلما قل الحديث عن الحكم كان ذلك أفضل، أحاول دائمًا الإيمان بنزاهة الحكام مهما حدث".

وعن جواو فيليكس وجود بيلينجهام:"كلاهما على نفس القدر من الأهمية، كلاهما يمكن أن يصنع الفارق لفريقه، دعونا نأمل أن تذهب الأفضلية لجواو غدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لم أكن أعلم أن جواو لم يسبق له التسجيل في مرمى ريال مدريد، تبدو كلحظة جيدة له غدًا خاصة وأنه تأقلم مع المركز الذي نريده أن يلعب به".

وتطرق كذلك إلى عودة روبرت ليفاندوفسكي ودي يونج من الإصابة قائلًا:"لو كانا جاهزان بنسبة 100% فلن تكون أمامهما مشكلة للعب، ليفاندوفسكي بخير وغدًا سأقرر مصيره من المشاركة".

وأما بيدري:"هناك حالة من التفاؤل بظهوره في الكلاسيكو ولكن الجهاز الطبي لا يريد إجبار أي شخص على اللعب، سيتحدد مصيره غدًا أيضًا".

كيفية إيقاف فينيسيوس جونيور:"لدينا جواو كانسيلو الذي سيلعب في مركزه الطبيعي، غدًا سنرى وسنبحث في الخيارات المتاحة أمامنا".

التنافس بين ريال مدريد وبرشلونة:"إنها واحدة من أكبر المباريات بالتأكيد، في الأرجنتين سيقولون لك ريفربليت وبوكا جونيوز وهناك بيتيس وإشبيلية، ولكن الكلاسيكو هي المباراة الأكبر في العالم على مستوى الأندية".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ24 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر وجيرونا صاحب المركز الثاني.