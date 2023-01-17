تشافي: الكلاسيكو وقت مورينيو كان حربًا، وعلاقتي أفضل مع أنشيلوتي

تشافي ينتقد فترة مورينيو وجوارديولا مع ريال مدريد وبرشلونة!

نجح تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة في تحقيق أول لقب له مع الفريق في تاريخه كمدرب بعد فوزه ببطولة كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد.

وحقق فريق برشلونة فوزًا غاليًا على ريال مدريد بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ستاد الملك فهد يوم الأحد الماضي بالسعودية.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "آل موندو"، بخصوص "التغيير" الذي يراه في الكلاسيكو منذ أيام مورينيو وجوارديولا، إن تلك السنوات "لم تكن إيجابية"، حيث لم يمنح جوزيه نفسه صورة جيدة.

وأوضح أن أنشيلوتي رجل نبيل وعلاقته جيدة معه، وأكد أن المنافسة في فترة مورينيو كانت حربًا.

ويحتل فريق برشلونة حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

ويقدم الفريق الكتالوني هذا الموسم أداءً رائعًا تحت قيادة تشافي، ويطمح في تحقيق المزيد من الألقاب خلال عام 2023 بعد التتويج بلقب السوبر.