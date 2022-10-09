تشافي: الكلاسيكو؟ فزنا برباعية في أسوأ أحوالنا .. ومواجهة إنتر أهم من ريال مدريد

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يؤكد أنه ليس مهتمًا في الوقت الحالي بالتفكير في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة على القيمة الكبيرة للفوز على سيلتا فيجو بهدف دون رد في الجولة الثامنة من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإسباني.

برشلونة تمكن من استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفضل الهدف الذي سجله بيدري في الدقيقة 17 أمام سيلتا فيجو، ليرفع "البلوجرانا" رصيده إلى 22 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف أمام ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين يوم الأحد 16 أكتوبر، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تشافي، في تصريحات ما بعد المباراة، والتي نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكد أن فريقه كان ضعيفًا في الشوط الثاني.

ماذا قال تشافي؟

وقال تشافي: "علينا أن ننتقد أنفسنا بشدة اليوم، الشوط الأول جيد وكان علينا إنهاء المباراة، إذا سجل الهدف الثاني كنا سننهي المباراة".

وأضاف: "لم نضغط عاليًا، ربما بسبب التعب والإرهاق، وسيلتا فيجو دفع كل خطوطه في آخر 10 دقائق، وحصل على ثلاث فرص واضحة".

وتابع: "هذا انتصار ذهبي، لكن علينا التحسن أكثر، النصف ساعة الأولى من المباراة كانت الأمور جيدة".

ما هو رأيه في ليفاندوفسكي؟

تشافي تحدث عن عدم ظهور البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق بشكل جيد في المباراة قائلًا: "الفريق افتقد إلى اللعب أكثر مع ليفاندوفسكي، الذي كان بإمكانه ترك الكرة والتحرك في المساحات، لم نتمكن من ذلك".

وأضاف عن بيدري: "كنت أريده أن يكون أقرب إلى المنطقة، في ميلانو كان أكثر تنظيمًا، واليوم يلعب بين الخطوط".

وأكمل: "من العار أننا ظهرنا بهذا الشكل لأننا بدأن بشكل جيد للغاية، لا أحد يفوز بسهولة، من المهم تحقيق الفوز عندما لا تكون بخير".

ما هي استعدادات برشلونة لمواجهة ريال مدريد؟

يواجه برشلونة مباراتين هامتين خلال الأيام القليلة المقبلة، الأولى أمام إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، قبل مواجهة ريال مدريد يوم الأحد المقبل.

وقال تشافي: "أولًا يجب أن نستمتع بهذا الفوز، دون الشعور بأننا على ما يرام، لقد حصلنا على ثلاث نقاط ذهبية".

وأضاف: "أنا أستعد لمواجهة إنتر، نحن في الصدارة، لكن سنستعد لمباراة إنتر أولًا".

واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "لا يمكن التنبؤ بالكلاسيكو، في الموسم الماضي دخلنا المباراة ونحن في وضع سيئ وفزنا 4-0، الآن نحن في الصدارة وسنرى، يجب أن نُظهر شخصيتنا في برنابيو مثل العام الماضي".