تشافي: لم أتوقع ما حدث أمام الهلال ولن نستسلم

مدرب السد يرى أن فريقه خاض مباراة واحدة مكونة من مباراتين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، ترديد نغمة فقد فريقه الأمل في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، معربًا عن أسفه من أداء حكم مواجهة الهلال السعودي، العماني أحمد الكاف.

كتيبة الإسباني تلقت هزيمة ثقيلة برباعية مقابل هدف وحيد أمام الزعيم السعودي، على استاد جاسم بن حمد، ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة القارية.

وخاض الزعيم القطري اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد تعرض مدافعه عبد الكريم حسن للطرد، بعد تلقيه إنذارين متتاليين، الأول لعرقلة محمد البريك والثاني للاعتراض غير اللائق على الحكم.

وقال تشافي، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم أتوقع هذا السيناريو السيء للمباراة، أشعر بخيبة أمل كبيرة، فقد كنا الأفضل قبل تعرض عبد الكريم حسن للطرد، اعتبر أننا خضنا مباراتين وليس مباراة واحدة، مباراة قبل الطر والثانية بعده".

لقب جديد لبونجاح وما بقي من الطيبين - ردود أفعال مواجهة الهلال والسد

وأضاف: "كان من الصعب علينا الدفاع والهجوم بعشرة لاعبين فقط عقب الطرد، لذلك كانت الخسارة قاسية، فقط كنا الأفضل في النصف ساعة الأولى وكنت واثقًا من قدرة فريقي على الفوز حتى انقلبت الأوضاع".

الإسباني تابع: "نعم النتيجة سيئة، لكننا لن نستسلم في الإياب، الأمر لم ينته، ربما يتعرض الهلال لنفس الظروف التي تعرضنا لها اليوم، ونتمكن من الفوز، فهناك شوط آخر من 90 دقيقة، سنبذل به قصارى جهدنا حتى نصعد".

وعن الانتقادات التي تعرض لها حكم اللقاء، علق تشافي: "لا أريد الحديث عنه، هو اتخذ عديد القرارات التي لا أريد الحديث عنها".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 22 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، بالعاصمة السعودية "الرياض".