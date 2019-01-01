تشافي يطلب من لاعبي السد القتال أمام الهلال للتأهل

مدرب السد يحفز لاعبيه قبل مواجهة الهلال

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أنهى فريق نادي السد القطري، استعداداته لمواجهة الهلال، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مساء الثلاثاء.

الهلال سيستضيف السد مساء الثلاثاء، على ملعب محيط الرعب، في العاصمة السعودية الرياض، بإياب نصف النهائي للبطولة القارية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للسد، اعتمد على الجانب الترفيهي، بالتدريب الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود.

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تدريبات السد بدأت بمحاضرة مطولة للمدرب تشافي مع اللاعبين، تحدث خلالها عن أهمية اللعب بروح قتالية حتى آخر دقيقة من عمر المباراة.

المدرب الإسباني طبق عددًا من الجمل التكتيكية خلال المناورة التي أجريت على جزء من الملعب، قبل انتهاء التدريب.

مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم على ملعب السد بالعاصمة القطرية الدوحة.