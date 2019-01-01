تشافي: الدحيل قوي رغم الغيابات.. ونسعى لخطف الفوز

مواجهة قوية بين الدحيل والسد في دوري نجوم قطر

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري، عن مواجهة الدحيل ضمن منافسات دوري نجوم قطر، على ملعب عبدالله بن خليفة.

يسعى الدحيل للحفاظ على الصدارة وتوسيع فارق النقاط على قمة الدوري مع أقرب منافسيه وهو الريان الذي يفرق عنه بنقطة واحدة.

وقال تشافي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: " مباراة الغد ستكون صعبة ومعقدة، كنا الأفضل في مواجهتنا بدوري أبطال آسيا وحققنا الفوز في لقاء السوبر ولكن لقاء غدًا في بطولة مختلفة".

وأضاف المدير الفني للسد: "نعلم قوة الدحيل، يسعوا لتحقيق الفوز ولكن لديهم بعض الغيابات ورغم ذلك سيظهرون بقوة أمامنا، وننتظر الجماهير لدعم اللاعبين".

وتابع تشافي: " كنا نسعى للتواجد في نهائي دوري أبطال آسيا، ولكن لم يحدث وعلينا الأن التركيز في بطولة الدوري الأهم حاليًا".

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واختتم المدرب الإسباني تصريحاته قائلًا: "إيقاف عبدالكريم حسن قرار إداري وانتظر رفع الإيقاف عنه وهو لاعب قدوة ومثل كبير ويتدرب معنا بشكل جيد، نعم هو أخطأ واعتذر ولكن قرار رفع الايقاف عنه في يد الإدارة".

ويسعى السد لتحسين مركزه "الثالث" في ترتيب دوري نجوم قطر، حيث حصل على 15 نقطة من 6 مباريات لعبها حقق الفوز في 5 وتلقى هزيمة.