تشافي: التحكيم الإسباني عار .. ورد قاسٍ من مدرب خيتافي!

شد وجذب بين تشافي ومدرب خيتافي، بعد تعادل برشلونة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

شن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة هجومًا عنيفًا على نادي خيتافي، والحكم سيزار سوتو جرادو، بعد المباراة التي حمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" في الجولة الأولى لموسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

برشلونة عاد من ملعب خيتافي بتعادل سلبي محبط، وسط حالة من الجدل التحكيمي والبطاقات الملونة، والاحتجاجات الكتالونية على إهدار الوقت من جانب لاعبي الفريق المدريدي.

وبعد المباراة، خرج تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، هاجم خلالها الحكم سوتو جرادو بدايةً، حيث قال: "أخبرته أنه سمح لهم بارتكاب الكثير من الأخطاء في حين كان يعاقبنا في كل مرة، لهذا السبب طردني".

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وأضاف: "قبل انطلاق الموسم كان لدينا اجتماع مع الحكام، وكان التغيير الأول في القاعدة التي أخبرونا بها هو أنهم سيستمعون أكثر إلى المدربين، لا يهم طردي، ما حدث على أرض الملعب مهم، حاولنا على أي حال لكننا لم نستطع التسجيل".

وتابع: "أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، لكن هذا لم يكن كافيًا، ما حدث عار، المسؤولية تقع على عاتق الحكم، المباراة خرجت عن سيطرته".

وأردف: "الحكم سمح بكل ذلك، لا يوجد غيره، لقد علقت على الأمر وتعرضت للطرد بسبب ذلك، إذا حاولنا تسويق الدوري الإسباني ولدينا مثل ما يحدث الآن، فهذا ليس إيجابيًا لأي شخص".

وفيما يتعلق بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح رونالد أراوخو في الدقائق الأخيرة من اللقاء بداعي وجود لمسة يد على جافي، قال مدرب برشلونة: "لم أشاهد أبدًا لمسة يد، أخبرونا أنه إذا لم تكن اليد واضحة فلن يتم احتساب شيء، الاجتماع مع الحكام لم يعجبني، ولم يعجبني ما حدث في المباراة، ما حدث مؤسف وسخيف، لمسة اليد تم اختراعها".

ومن جانبه، قرر خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي الرد بقسوة على تصريحات تشافي، حيث قال في المؤتمر الصحفي الخاص به: "إنها آراء، ولا أعتقد أن تشافي يقدم معروفًا لدورينا الذي نحاول أن نقدمه على أنه من بين الأفضل في العالم".

وأضاف: "عظمة كرة القدم هي هذه الأشياء، فريق صغير قادر على أخذ نقطة من برشلونة، تشافي يحاول فقط أن يبرر عدم فوزه".

وتابع: "من الواضح أنه لم يحقق النقاط الثلاث مع فريق ولاعبين رائعين، لذلك يحاول تبرير الأمر، أنا لا أشاركه رأيه على الإطلاق، ولا أعتقد أن ذلك مفيد للدوري الذي نحاول الدفاع عنه".

وعن أداء الحكم قال مدرب خيتافي: "لا أوافق بأي شكل من الإشكال على إلقاء اللوم على الحكام، لقد أظهر لنا العديد من البطاقات، ولا أعتقد أن ذلك قد أفادنا، كانت أعنف لقطات في المباراة من قبل لاعبي برشلونة".

واختتم بوردالاس تصريحاته قائلًا: "إنها طريقة للتمويه بعد التعادل، لن يخطر ببالي أن أبرر الهزيمة أو التعادل بعد ما قدمه المنافس، إنه عدم احترام".