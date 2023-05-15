تشافي عن اعتداء جمهور إسبانيول على لاعبي برشلونة: كان علينا عدم الاحتفال!

مدرب برشلونة لم يكن سعيدًا بما جرى على ملعب إسبانيول لكنه ليس مهتمًا به!

قلل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، مما حدث عقب تتويج فريقه بالدوري الإسباني واجتياح عدد من جماهير إسبانيول لأرض الملعب لمنعهم من الاحتفال.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسميًا للمرة 27 في تاريخه، أمس الأحد، عقب فوزه على مضيفه وجاره إسبانيول 4-2.

وعقب المباراة نزل عدد من جماهير إسبانيول إلى الملعب لمنع احتفالات لاعبي برشلونة باللقب على ملعبهم.

وقال تشافي عقب التتويج: "أعتقد أن الأمر يستحق. الاحتفالات والنشوة طبيعيان. لسنا على أرضنا وكان من الاحترام الذهاب لغرف خلع الملابس. من الصعب التحكم في المشاعر؛ أخبرتهم –اللاعبين- بأن الأفضل كان الذهاب لغرف خلع الملابس".

وواصل مدرب برشلونة عن اقتحام جمهور إسبانيول للملعب "لم أر ذلك. لكن ليس من الضروري إعطاء الأمر أهمية. نحتفل بعمل بدأناه في يوليو الماضي، ليس هناك حاجة لإثارة مزيد من الجدل حول هذا. لم أر صورًا كان علينا الاحتفال كعائلة في الداخل ولم نستفز أحدًا".

وواصل تشافي "فزنا بالدوري في مباراة رائعة بالديربي وهو أمر غير عادي. وكأنه سيناريو مكتوب".